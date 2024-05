Prendete l'Aston Martin DBX, datele un aspetto più aggressivo, assetto ulteriormente rialzato, protezioni aggiuntive sulla carrozzeria. Et voilà, potreste ottenere qualcosa di simile ai bozzetti che stanno girando in questo periodo in quel di Gaydon.

Secondo quanto riportato da Autocar infatti Aston Martin starebbe pensando di produrre una versione fuoristradistica del proprio SUV, per lanciare la sfida alla connazionale Land Rover Defender. Per ora l'auto è conosciuta con il nome di "Project Rambo", un richiamo - chissà quanto voluto - alla "Lambo Rambo", soprannome dato alla Lamborghini LM002. Ecco cosa sappiamo.

Modello shock

Autocar definisce così la versione più avventurosa della Aston Martin DBX, ancora in attesa dell'ok definitivo da parte del numero uno della Casa Lawrence Stroll, vincolato (come normale che sia) da uno studio approfondito sulle previsioni di vendita. Parlando di un modello esclusivo e di lusso di certo non ci si aspettano numeri vertiginosi, ma sempre secondo Autocar potrebbe non diventare un modello di serie ma avere una produzione limitata di appena 2.500 unità.

Aston Martin DBX707 2024, l'anteriore

Naturalmente non ci sono ancora dettagli su stile e meccanica, ma sotto il cofano potrebbe trovare posto il V8 4.0 firmato Mercedes-AMG, lo stesso che equipaggia la Mercedes G63. Se così fosse il fuoristrada Aston Martin dovrebbe avere 585 CV e 850 Nm di coppia che, sulla Gelandewagen, permettono di passare da 0 a 100 km/h in 4,4".

Certo, potrebbe esserci anche la variante da 707 CV della DBX707, dando così vita al fuoristrada - seppur senza telaio a longheroni - più potente in commercio. Per lasciarsi dietro Classe G, Land Rover Defender e via dicendo. Asticella che potrebbe alzarsi ulteriormente se Aston Martin riuscisse a mettere mano al powertrain plug-in della Mercedes GT63 SE Performance, composto dal solito V8 e un motore elettrico per un totale di 816 CV. Di certo però tale soluzione aumenterebbe - e di molto - il peso.

Il prezzo del nuovo super fuoristrada di Aston Martin? Considerando che la 707 parte da circa 266mila euro il nuovo arrivato potrebbe sfiorare quota 300mila, super prezzo dovuto anche alla eventuale tiratura limita.