Automotive Europe 2024 è l'evento di punta europeo di Reuters Events che riunisce i CEO e i membri dei consigli di amministrazione dei principali OEM sul palco dove definiranno l'agenda automobilistica europea per i prossimi anni.

L'evento si terrà il 22 e 23 maggio 2024 in Germania all'Hilton Munich Park di Monaco. Sono attesi oltre 400 partecipanti e più di 70 relatori.

Il cambiamento è inevitabile, sia per l'attuazione di misure politiche che per le richieste dei consumatori. È quindi necessaria una collaborazione per ottimizzare la transizione verso un'era senza precedenti nell'industria automobilistica.

Questi cambiamenti comportano sia sfide che opportunità per l'intero settore:

Sviluppare SDV che incorporino l'intelligenza artificiale e mantenere la competitività sul mercato.

L'erosione della fedeltà al marchio dei consumatori minaccia la sopravvivenza degli OEM.

Produrre veicoli elettrici che soddisfino la domanda dei governi e dei consumatori.

Cogliete l'opportunità di fare rete e condividere soluzioni con oltre 400 leader di pensiero e innovatori provenienti da tutto il mondo, tra cui dirigenti di Polestar, NIO, Volkswagen, Opel, Hyundai e molti altri, per due giorni di pianificazione per questo decennio di trasformazione.

Registratevi subito qui!

Tra i relatori leader del settore figurano: