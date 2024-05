Il marchio Jaecoo è una delle novità di quest'anno e la sua gamma già si allarga con un nuovo SUV lungo 4,40 metri. Dopo Jaecoo 7 e Jaecoo 8, è la volta della Jaecoo 6, un SUV compatto alimentato da un powertrain elettrico che ha ambizioni da off road con trazione integrale e un'altezza minima da terra di 17 centimetri.

Già in vendita in diversi paesi asiatici, oltre che in Australia e Nuova Zelanda, Jaecoo 6 potrebbe presto sbarcare anche sulle nostre strade. Al memento però non abbiamo dettagli sui prezzi.

Jaecoo 6, gli esterni

La Jaecoo 6 si ispira ai fuoristrada duri e puri, con linee nette e squadrate che la fanno sembrare più grande e imponente di quanto in realtà non sia. La sezione frontale ha un deciso sviluppo verticale e si caratterizza per i gruppi ottici a LED a forma di L rovesciata, uniti tra loro da una mascherina costituita da tanti sottili listelli verticali.

Sulle fiancate ci sono ampie superfici vetrate dalle linee nette e si notano le maniglie delle portiere che sono state sostituite da piccoli pulsanti che attivano l’apertura, attuata elettricamente, mentre i parafanghi marcati enfatizzano ulteriormente la vocazione fuoristradistica del modello. Dietro, sul grande portellone incernierato lateralmente, c'è un piccolo box dove stivare piccoli oggetti oppure i cavi di ricarica.

Jaecoo 6, le dimensioni

Lunghezza 4,40 metri Larghezza 1,91 metri Passo 2,71 metri Altezza 1,71 metri Peso 1.892 kg

Jaecoo 6, gli interni

A bordo la Jaecoo 6 mantiene forme nette e squadrate, con la plancia che si sviluppa orizzontalmente. Lo schermo touch del sistema di infotainment è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8155, con una diagonale di 15,6 pollici, e permette di accedere sia alle funzioni del sistema multimediale che a diversi parametri di settaggio dell'auto. Un secondo schermo da 10,25 pollici posizionato dietro il volante funge da quadro strumenti.

Jaecoo 6 (2024)

Jaecoo 6, motore e batteria

Il powertrain elettrico della Jaecoo 6 è costituito da due motori a magneti permanenti, uno su ciascun asse. Sull’anteriore è montato un propulsore da 95 CV e 165 Nm di coppia, mentre su quello posteriore c’è una più potente unità da 184 CV per 220 Nm. La potenza di sistema così generata raggiunge i 279 CV per 375 Nm. Così da ferma la Jaecoo 6 arriva a 100 km/h in 6,5 secondi.

Ad alimentare le due unità elettriche ci pensa una batteria agli ioni di litio da 69,8 kWh che promette un’autonomia di 470 km calcolata con il ciclo di omologazione NEDC, e può essere caricata a una potenza massima di 85 kW in corrente continua, permettendo così di passare dall’30% all’80% in appena mezz’ora.