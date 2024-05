Officine Fioravanti presenta due nuovi progetti. L'atelier con sede a Coldrerio, in Svizzera, che ha dato vita qualche tempo fa alla Testarossa Restomod prepara due nuove creazioni da urlo basate sull'Alfa Romeo 8C Competizione e la Ferrari 512 BB.

Non solo: il nuovo reparto Evoluzioni Tecniche si prefigge l'obiettivo di personalizzare qualsiasi vettura fornita dal cliente, per realizzare una creazione unica e completamente su misura.

Aggiornamento totale per la 8C

I progettisti svizzeri hanno già iniziato i lavori su una versione esclusiva della 8C Competizione, costruita originariamente in una serie limitata di 500 esemplari nel 2007 e definita da Jeremy Clarkson (volto storico di "Top Gear" e "The Grand Tour") come "la più bella macchina mai costruita").

Officine Fioravanti Alfa Romeo 8C

Per il momento, Officine Fioravanti ha rilasciato alcune informazioni preliminari senza entrare troppo nei dettagli. Per esempio, l'atelier ha annunciato che rivedrà il cambio manuale e l'elettronica di gestione dell'Alfa Romeo, oltre a equipaggiare un nuovo assetto con sospensioni Ohlins regolabili a controllo elettronico e un impianto frenante in carboceramica.

L'Alfa Romeo 8C Competizione messa a punto da Officine Fioravanti

Saranno presenti anche i sedili monoscocca in fibra di carbonio dotati di omologazione FIA e sviluppati in collaborazione con LMT - Laboratori Meccanica Torino e verrà ridotto "sensibilmente il peso della vettura", oltre a un aggiornamento completo del motore.

La "nuova" 512 BB

Il progetto legato alla 512 BB è completamente diverso e più incentrato sul preservare tante delle caratteristiche che hanno contraddistinto la vettura originale degli anni '70.

Officine Fioravanti Ferrari BB512

Di fatto, Officine Fioravanti dichiara di voler rendere più "affidabile" questa Ferrari, aggiornando l'impianto elettrico con soluzioni tecniche contemporanee più efficienti "adatte a rendere l'auto utilizzabile anche nel quotidiano e per lunghe tratte".

Le modifiche di Officine Fioravanti alla Ferrari 512 BB

La linea dell'auto e gli interni non saranno alterati, mentre le modifiche tecniche saranno facilmente reversibili. Maggiori dettagli seguiranno nei prossimi mesi.