Fin dalla sua nascita la 1000 Miglia ha promosso la cultura del miglioramento orientato al progresso. Ai giorni nostri significa dare spazio alla mobilità sostenibile, in poche parole si concretizza nella 1000 Miglia Green. La gara di regolarità per vetture ad alimentazione alternativa si svolge nell'ambito della 1000 Miglia e quest'anno si tiene dall'11 al 15 giugno.

A fare da apripista all'edizione 2024 c'è la Totem GT Electric, la sportiva italiana a zero emissioni costruita artigianalmente ispirandosi alla storica Alfa Romeo Giulia GT. L’ultima nata della casa, "Armonìa", è stata svelata recentemente a Villa Erba durante la Como Car Week.

Design italiano e cuore elettrico

La GT Electric è un modello dal design italiano ispirato alle linee degli anni ’60 e ‘70. Dotata di una potenza di 590 CV, 900 Nm e un'autonomia di 500 km con una singola carica. Scatta da ferma a 100 km/h in 2,9 secondi e arriva alla velocità massima limitata elettronicamente di 210 km/h.

"Siamo orgogliosi di partecipare alla 1000 Miglia Green e di mostrare al mondo la bellezza della nostra GT Electric - ha detto Riccardo Quaggio, CEO di Totem Automobili -. Questo evento è un'importante occasione per promuovere la mobilità sostenibile e per dimostrare che il futuro delle auto sportive di lusso può essere anche elettrico. Totem GT Electric è il simbolo del nostro impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ma sono consapevole che l’elettrico non potrà mai essere in grado di restituire le emozioni e le sensazioni di guida che solo un motore termico – idealmente italiano – è in grado di restituire".

Totem GT Electric, gli interni

La scheda tecnica

Totem GT Electric Lunghezza 4,27 metri Larghezza 1,85 metri Altezza 1,31 metri Passo 2,50 metri Peso 1.470 kg Motore 1 elettrico da 590 CV Trazione Posteriore Velocità massima 210 km/h Accelerazione 0-100 km/h 2,7 secondi Capacità batteria 81 kWh Autonomia 400-500 km Pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 - 225/40 ZR18 ant., 275/35/ZR18 post.