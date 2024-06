Hyundai anticipa il nome e l'aspetto del suo nuovo EV subcompatto di segmento A per l'Europa: si chiama Inster e promette di percorrere fino a 355 km (WLTP) con una singola carica.

Le prime immagini teaser ufficiali ci fanno vedere pochi dettagli, ma molto interessanti. Il debutto mondiale è già previsto al Salone Internazionale della Mobilità di Busan alla fine del mese.

Cosa significa il nome Inster

Iniziamo dal nome "Inster". Questo deriva da "intimo" e "innovativo". Il nuovo EV subcompatto di Hyundai infatti vuole stabilire "nuovi standard in termini di autonomia, tecnologia e caratteristiche di sicurezza, ridefinendo ciò che gli acquirenti possono aspettarsi da un veicolo di questa classe".

Hyundai Inster, le prime immagini ufficiali

Riguardo l'autonomia Hyundai parla di 355 km (WLTP) con una singola carica, ma al momento non sappiamo altro. L'Inster è un'evoluzione della Casper a benzina e in Corea manterrà l'appellativo presentandosi come Casper Electric.

Robusta, ma compatta

Le immagini rivelano un profilo da SUV robusto ma compatto, con le tipiche luci diurne a LED, gli indicatori di direzione e le luci posteriori con grafica a pixel. Un assaggio di come sarebbe stata lo avevamo avuto tempo fa attraverso le foto spia e poi abbiamo provato ad immaginarla con un teaser.

Hyundai, le prime foto spia della Casper elettrica Hyundai Casper elettrica, il render di Motor1.com

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sugli interni, ma nelle foto spia si vede un nuovo cruscotto, col display del quadro strumenti che sporge dalle camuffature, mentre il monitor centrale dell'infotainment appare leggermente più grande.

Nuova Hyundai elettrica, le prime foto spia

La coreana elettrica (la più piccola Hyundai a batteria) sfiderà rivali del calibro di Fiat 500e e MINI Cooper E, sarà quindi molto interessante anche conoscerne i prezzi e gli allestimenti.