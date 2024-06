Se vi piace viaggiare in auto sappiate che da oggi potrete farlo anche a bordo di una Bentley. La Casa inglese, infatti, ha presentato recentemente il suo nuovo programma "Extraordinary Journeys by Mulliner", ovvero un pacchetto di viaggi speciali in Nuovo Messico, Scandinavia, Cina, Nuova Zelanda e Regno Unito.

L'iniziativa prevede una serie di esperienze di viaggio progettate per offrire itinerari su strada unici, con accesso esclusivo al meglio della cucina, del design, dell'architettura e delle attività locali.

L'obiettivo principale, in base a quanto dichiarato dall'azienda, è quello di combinare il fascino dell'ingegneria automobilistica britannica con il lusso di alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo. Ecco i dettagli.

Viaggi globali con destinazioni esclusive

Le Extraordinary Journeys by Mulliner non sono dei semplici viaggi. In base a quanto specificato dalla Casa, si tratta di vere e proprie avventure che permettono ai partecipanti di immergersi nella cultura e nelle bellezze naturali dei luoghi visitati, il tutto a bordo di auto Bentley personalizzate.

Ogni itinerario è studiato per offrire esperienze uniche, come visite private a vigneti esclusivi, tour guidati in dimore storiche, soggiorni in hotel di lusso e cene preparate da chef stellati.

Come anticipato, i clienti possono scegliere non solo la destinazione e l’itinerario, ma anche il veicolo che li accompagnerà per tutta la durata del soggiorno, ovvero auto Bentley personalizzate dalla divisione Mulliner con le tecnologie più avanzate per garantire un comfort e una sicurezza senza compromessi.

Bentley Extraordinary Journeys Collection by Mulliner - UK

Auto uniche per viaggi unici

Per presentare il nuovo pacchetto di viaggi personalizzati, la stessa Mulliner ha creato una serie limitata di SUV Bentayga progettata per evocare l'atmosfera dei luoghi più suggestivi e selvaggi delle regioni del pacchetto.

La Extraordinary Journeys Collection by Mulliner, in particolare, prende spunto, soprattutto per quanto riguarda gli abbinamenti cromatici di interni ed esterni, dai diversi luoghi delle esperienze di viaggio presentate dalla Casa britannica, in particolare il Nuovo Messico, la Scandinavia, la Cina, la Nuova Zelanda e il Regno Unito.

Bentley Extraordinary Journeys Collection by Mulliner - China Bentley Extraordinary Journeys Collection by Mulliner - New Mexico, gli interni Bentley Extraordinary Journeys Collection by Mulliner - New Zealand, gli interni

David Parker, Chief Commercial Officer di Mulliner, ha dichiarato: