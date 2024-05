Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato del motore che prenderà il posto del mitico W12 Bentley. Oggi sappiamo quale sarà il primo modello a montarlo: la nuova Bentley Continental GT, in arrivo il prossimo giugno.

D'altra parte non poteva essere altrimenti: orfana de monumentale "doppiavù" la coupé inglese aveva bisogno di presentarsi con qualcosa di ancora più potente, capace di non far rimpiangere i suoi 750 CV. Assieme alle prime foto infatti sono state pubblicate le specifiche del V8 plug-in della nuova Continental. E sono da urlo.

Supercar con lo smoking

Il nuovo Ultra Performance Hybrid - questo il nome scelto per il powertrain pronto a prendere possesso dell'intera gamma Bentley - butterà a terra la bellezza 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Valori che superano - e non di poco - il W12, proiettando ancora di più la nuova Continental GT nell'Olimpo delle supercar. Mantenendo naturalmente il classico super lusso Bentley.

Bentley Continental GT 2024, il muso Bentley Continental GT 2024, vista posteriore

Secondo i dati dichiarati la coupé di Coventry potrà percorrere 80 km in modalità 100% elettrica - valore calcolato secondo il ciclo WLTP - con emissioni di CO2 di 50 g/km (sempre secondo il ciclo WLTP).

Tale sbadilata di potenza richiederà sicuramente modifiche non indifferenti a telaio e assetto, dobbiamo però attendere le informazioni ufficiali per saperne di più.

È sempre lei

Al di là della rivoluzione meccanica dovuta all'introduzione del V8 plug-in la nuova Bentley Continental GT manterrà il solito aspetto, con sì aggiornamenti allo stile ma nulla che ne possa stravolgere le linee generali: lungo cofano, coda corta, fiancate muscolose, griglia anteriore generosa e via dicendo. Le luci sono ancora coperte dalle pellicola di camuffamento, segno di come a livello di gruppi ottici ci saranno importanti novità. Ci aspettiamo proiettori a matrice di LED, incastonati nei classici elementi ovali.