Non vuole certo nascondersi la Fiat Grande Panda e, dopo il debutto online di qualche giorno fa, continua a girare su strada in attesa dell'11 luglio, quando verrà presentata ufficialmente con tutti i dettagli, interni inclusi. E così uno dei muletti è stato fotografato dal nostro lettore Alberto Boraso, che ci ha mandato le immagini che trovate qui sotto.

Un prototipo caratterizzato dalla livrea rossa, appartenente alla serie RED. Si tratta di modelli Fiat uniti da una partnership con RED, organizzazione dedicata alla lotta contro i problemi sanitari globali che riceve una donazione per ogni modello venduto.

Le novità

Oltre al colore inedito, che evidenzia meglio le nervature della carrozzeria, la Fiat Grande Panda che vi mostriamo qui sotto monta cerchi bianchi in acciaio, appartenenti alla versione base. Il design è volutamente retrò, a riprendere quelli della Panda anni '80, con coprimozzo a croce e scritta Fiat al centro. Un altro dettaglio che mostra come si tratti della entry level è rappresentato dall'assenza delle barre sul tetto.

Fiat Grande Panda Red, le foto spia

Rimangono le coperture in plastica nera sui passaruota, la scritta "Panda" in bassorilievo sulle portiere e il frontale con illuminazione a LED formata da elementi rettangolari.

Anche in questo caso si tratta della Fiat Grande Panda elettrica, mossa dal powertrain da 113 CV, lo stesso della Citroen C3 con la quale condivide il pianale Smart Car di Stellantis. Ci saranno anche versioni mild hybrid, in arrivo probabilmente in un secondo momento.

La FIat Panda 45 con i cerchi in lamiera

Le foto permettono anche di dare - seppur parzialmente e da lontano - uno sguardo agli interni della Fiat Grande Panda, caratterizzati da due monitor - per strumentazione e infotainment - inseriti in un unico elemento. C'è anche l'iconica tasca davanti al passeggero anteriore, altro richiamo alla Panda originale.

Per quanto riguarda i prezzi c'è ancora grande riserbo da parte di Fiat, ma da più parti si parla di un listino al di sotto dei 25.000 euro per la versione elettrica, mentre l'ibrida dovrebbe attaccare intorno ai 15.000 euro.