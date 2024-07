Un po’ Batmobile e un po’ KITT – la protagonista del telefilm Supercar -, ma con diverse influenze derivanti dalla Corvette Si potrebbe sintetizzare così la Pontiac Phantom, la muscle car realizzata esclusivamente sotto forma di concept disegnata da Bill Mitchell.

Lo stesso creatore delle prime due generazioni della Chevrolet Corvette ha dato vita alla Phantom come ultimo atto della sua carriera prima della pensione, immaginando in una chiave ancora più originale lo stereotipo delle sportive a stelle e strisce.

Ispirata ai miti del passato

Presentata nel 1977, la Phantom ha forme quasi da fumetto, con un lungo cofano che racchiude i sottili fari orizzontali e integra una serie di importanti cromature. Non passano inosservate nemmeno le fiancate molto basse, con tanto di gomme con contorno bianco e passaruota posteriori muscolosi.

Motorsport.com Pontiac Phantom (1977)

La carrozzeria è interamente in fibra di vetro e il telaio deriva dalla Pontiac Grand Prix. In generale, il design rievoca le Cadillac degli anni ’30, ossia alcuni dei primi modelli progettati da Mitchell. Peccato, però, che sotto al cofano non ci sia un motore.

L’addio alle muscle car

Infatti, la Pontiac non viene immaginata come futuro modello di serie, ma come un puro esercizio di stile da parte di Mitchell. Tra l’altro, lo stesso “padre” della Phantom descrive l’auto come “l’espressione di ciò che ha sempre amato”.

Una sorta di lettera d’amore alle muscle car, in un’epoca – quella di fine anni ’70 – che vedeva questo settore in forte difficoltà a causa della crisi energetica del 1973 che aveva reso poco convenienti le grandi auto sportive con immensi (e assetati) motori V8.

Anche se la Pontiac non ha mai preso vita, la si può ammirare dal vivo nella collezione del Museo Sloan a Flint, in Michigan.