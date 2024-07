L'Europa dell'auto delude, ma non sorprende. L'andamento delle immatricolazioni è lento da mesi e il primo semestre del 2024 si è chiuso per l'Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) con una crescita modesta: +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Tuttavia, se si confrontano i dati con quelli del periodo pre-pandemia, cioè rispetto al primo semestre del 2019, il calo è del 18,4%. Considerando che il prodotto interno lordo dell’area ha già recuperato i livelli ante-crisi, il settore dimostra di essere in ritardo rispetto al contesto dell’economia.

Solo nel mese di giugno, invece, sono state immatricolate nell’area 1.310.989 auto, con una crescita del 3,6% su base annua. Fa riflettere inoltre il risultato delle auto elettriche, che senza incentivi non decollano.

Le quote di mercato per alimentazione

Nel primo semestre di quest’anno la quota delle vetture a batteria nell'Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) è scesa al 13,9% contro il 14,2% dello stesso periodo dell’anno scorso. Persino in Germania c'è stato un calo significativo (dal 15,8% del primo semestre 2023 al 12,5%).

Guardando invece solo ai dati dell'Europa, nell'ultimo mese la quota di mercato delle auto a batteria è scesa dal 15,1% del 2023 al 14,4%; quella delle auto a benzina e diesel è passata dal 49,6% al 47,1%, mentre quella delle ibride è salita dal 24,4% al 29,5%.

Nel semestre le immatricolazioni di auto elettriche sono salite dell'1,3% in Europa e dell'1,6% nell'Europa Occidentale (UE+EFTA+UK); quelle delle auto idride plug-in sono scese del 2,5% (+1,4% in UE+EFTA+UK); le ibride hanno registrato un +22,3% (+21,2% in UE+EFTA+UK); le auto a benzina sono rimaste piuttosto stabili con un -0,5% (-1,5% in UE+EFTA+UK) e le diesel hanno perso il 7,4% (-7,9% in UE+EFTA+UK).

Chi è salito e chi è sceso

Nel primo semestre dell'anno, nell'area UE+EFTA+UK gli equilibri tra i principali gruppi automobilistici sono rimasti piuttosto invariati rispetto all'anno precedente. I principali incrementi in termini di unità immatricolate sono di Mitsubishi, Honda e Volvo. In crescita anche i cinesi di SAIC Motors e i giapponesi di Suzuki e Toyota.