La Fiat 600 in Italia è disponibile con due differenti powertrain, il mild hybrid da 100 CV e l'elettrico da 156 CV. Da tempo però si parla della possibilità che sotto il cofano del piccolo crossover possa arrivare anche il 1.2 elettrificato da 136 CV, senza però che dalla Casa siano arrivate conferme. Almeno fino a oggi.

In Germania infatti la Fiat 600 è stata appena presentata con la versione più potente del sistema mild hybrid, condiviso con numerosi altri modelli del Gruppo Stellantis come Alfa Romeo Junior, Peugeot 3008 e Opel Grandland.

Più spunto, stessi consumi

Il powertrain della nuova Fiat 600 Hybrid è composto come detto dal solito 1.2 turbo benzina a 3 cilindri da 136 CV, accoppiato a un elettrico da 21 kW (29 CV) integrato nella trasmissione automatica doppia frizione a 6 rapporti, che invia potenza e coppia alle sole ruote anteriori.

I 36 CV in più vanno a beneficio delle prestazioni, con 0-100 in 8,5" e velocità massima di 200 km/h, contro 10,8" e 186 km/h della versione da 100 CV. I dati relativi a consumi ed emissioni - calcolati secondo il ciclo WLTP - rimangono invece invariati: tra i 4,5 e i 5,5 litri ogni 100 km e 102/125 g/km di CO2, valori che in Italia farebbero rientrare la Fiat 600 Hybrid da 136 CV nella terza fascia degl incentivi auto 2024. Non cambia anche la possibilità di muoversi in modalità elettrica in determinate condizioni e per una manciata di km, grazie alla batteria agli ioni di litio da 48V.

A livello estetico cambia davvero poco, l'unica novità visibile è rappresentata dal doppio scarico a destra.

Fiat Fiat 600 Hybrid 136 CV, il posteriore Fiat Fiat 600 Hybrid 136 CV, gli interni

I prezzi in Germania partono da 26.490 euro per la versione base mentre l'allestimento La Prima attacca a 31.490. È disponibile anche la versione speciale 125 Anni, con prezzi di partenza a 30.490 euro.

Ancora non sappiamo quando la Fiat 600 Hybrid da 136 CV arriverà in Italia, ma non ci sono particolari dubbi sul suo ingresso nel listino.