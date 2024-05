La Fiat 600 ibrida è la versione con motore mild hybrid della nuova Fiat 600e (quella elettrica) che è stata presentata nei mesi scorsi.

La Fiat 600 Hybrid è spinta da un motore 1.2 a 3 cilindri turbo benzina da 100 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti che integra un elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V.

Può muoversi anche in modalità 100% elettrica per brevi tratti consecutivamente, e fino al 50% del tempo di utilizzo spegnendo in alternanza il motore a benzina per ridurre consumi ed emissioni.

L'abbiamo provata per la prima volta tra Milano e Bergamo per dirvi com'è fatta, come va, quanto consuma e quanto costa.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Fiat 600 ibrida: esterni

La Fiat 600 ibrida è un crossover di medie dimensioni: infatti essendo alta 1,53 metri si posiziona a metà tra una berlina tradizionale e un tipico SUV, e con una lunghezza di 4,17 metri offre una buona maneggevolezza in città o nei parcheggi.

Appartiene a una categoria importante del mercato dell'auto, il cosiddetto segmento B, con un design generale che riprende quello della Fiat 500 elettrica.

Una parentela che si intuisce a partire dalle luci anteriori, disposte su due livelli e completamente a LED, fino alle luci posteriori, con disegno a "C" e firma luminosa simile.

Lo stile richiama così un "italianità" che richiama la Dolce Vita e sulla Fiat 600 le forme sono un po' più piene, più decise rispetto alla 500 e meno tondeggianti rispetto alla Fiat 500 X di cui la 600 è l'erede.

Fiat 600 ibrida: interni

Proprio come gli esterni, anche gli interni della Fiat 600 ibrida riprendono lo stile inaugurato con la 500 elettrica. Un'impostazione generale condivisa inoltre con la cugina Jeep Avenger, in particolare nella zona del portaoggetti centrale con chiusura "a libro" e per il monitor centrale da 10,25 pollici, che sporge dalla plancia.

Simili anche i comandi del cambio a "pianoforte", così come la strumentazione digitale da 7 pollici incorniciata da un elemento circolare davanti al guidatore.

Tutto l'abitacolo, nel complesso, è stato disegnato con linee semplici che contribuiscono ad aumentare la sensazione di spazio, che comunque non è male in rapporto alle dimensioni esterne.

Parlando poi di capacità di carico, il bagagliaio passa dai 360 litri della Fiat 600 elettrica ai 385 litri della 600 ibrida, valore che migliora anche i 350 litri messi a disposizione dalla Fiat 500 X.

Fiat 600 ibrida: guida

La Fiat 600 Hybrid è dotata di un propulsore mild-hybrid che accoppia il 1.2 a 3 cilindri turbo benzina da 100 CV (PureTech) con un motore-generatore elettrico da 29 CV (21 kW) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V, e integrato nel cambio automatico doppia-frizione a 6 marce.

Come detto in precedenza, nonostante la classificazione di auto mild-hybrid la Fiat 600 è un'ibrida in grado di muoversi in determinate condizioni anche solo in elettrico (come le auto full hybrid), una modalità che attiva non solo nellla guida in città a una velocità inferiore a 30 km/h (e fino a 1 km di autonomia continuativa), ma anche a velocità più elevate quando si guida tranquilli o nelle fasi di decelerazione e frenata.

Nel video trovate più dettagli del perché questo sistema ibrido puà essere definito come un "middle hybrid" o "ibrido di mezzo" e di come si è comportato su strada in questo primo test drive.

La marcia senza l'ausilio del motore termico, ad esempio, può essere utilizzata anche per la cosiddetta funzione e-creeping, quando ci si sposta bassa velocità nel traffico o nelle manovre di parcheggio.

Le sospensioni della Fiat 600 ibrida assorbono molto bene le irregolarità della strada, il pedale del freno non ha spugnosità di risposta tipiche di altre auto ibride, l'alternanza tra motore termico ed elettrico è efficace e non trasmette vibrazioni o irregolarità di funzionamento quando guidate. In autostrada c'è qualche fruscio nella zona dei montati centrali e gli assistenti alla guida ADAS potrebbero essere più precisi negli interventi (come nel caso del mantenitore di corsia).

Buono anche il funzionamento del cambio doppia-frizione, che spesso tiene le marce più lunghe per consumare meno sfruttando la consistente riserva di spinta dei due motori a bassa velocità. Affondando il piede sull'acceleratore non c'è mai un cambio netto di carattere, quindi le prestazioni non sono sopra la media per la tipologia di auto e sono coerenti con l'impostazione da macchina comoda che è stata data alla 600.

Come consumi, in questo primo test drive in città la media è stata di circa 14 km/litro (7,1 litri/100 km), in autostrada di 17 km/litro (5,9 litri/100 km) e dopo aver fatto qualche saliscendi attorno a Bergamo - senza però tratti pianeggianti extraurbani - la media generale del percorso di prova si è assestata intorno ai 15 km/litro (6,7 litri/100 km).

Fiat 600 ibrida: prezzi

La 600 Hybrid è in vendita con prezzi a partire da 24.950 euro. La gamma si articola su due allestimenti: la Fiat 600 Hybrid, cioè quella più accessibile, ha cerchi da 16", sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e la fascia del cruscotto in plastica biologica nera opaca; e La Prima, ovvero la versione più equipaggiata e dotata anche di ADAS di livello 2.

La Fiat 600 Hybrid "La Prima" ha un prezzo di listino che parte da 30.950 euro e rispetto alla versione base offre già di serie cruise control adattivo, blind spot detection, telecamera posteriore e abbaglianti automatici.

Per la Fiat 600 ibrida è previsto anche un finanziamento, che parte da 3.000 euro di anticipo e rata di 99 euro al mese per 3 anni e un massimo di 30.000 km. In più, quando il governo italiano confermerà i nuovi incentivi auto 2024 la Fiat 600 Hybrid avrà un prezzo di partenza di 18.950 euro.