Se avete ordinato una Bugatti Bolide sappiate che non dovrete attendere ancora molto prima di poter mettere le mani sulla vostra hypercar.

Infatti, in un nuovo video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, Bugatti fa sapere che sono iniziati i test su pista dei primi esemplari di serie della sua creatura più estrema di sempre.

Nessun compromesso

La Casa francese non si è risparmiata per gli ultimi affinamenti sull'assetto della Bolide, mettendo alla prova l'hypercar anche in condizioni di pioggia e asfalto umido. Nulla è stato lasciato al caso, quindi, coi clienti che si ritroveranno tra le mani una vera bestia da oltre 4 milioni di euro da utilizzare esclusivamente tra i cordoli.

Realizzata su una monoscocca in fibra di carbonio sviluppata in collaborazione con Dallara e progettata secondo le specifiche delle classi LMH e LMDh della FIA, la Bolide fa affidamento su un 8.0 W16 da 1.850 CV (se ci si rifornisce con la benzina a 110 ottani, mentre se si usa quella da 95 ottani bisogna "accontentarsi" di 1.600 CV.

Il totale è superiore di 250 CV a quello sviluppato da una Chiron. E bisogna tenere presente che il W16 deve muovere una carrozzeria di appena 1.240 kg, ossia 550 kg in meno del modello da cui deriva.

40 fortunati in tutto il mondo

La velocità massima di 380 km/h non è da record assoluto, ma è comunque impressionante. Ciò che conta davvero, però, sulla Bugatti, è l'esperienza di guida, che è paragonabile a quella delle auto da corsa più performanti del pianeta.

In curva, la Bolide può arrivare a 2,5 G, mentre sul dritto la deportanza generata dalle numerose soluzioni aerodinamiche è capace di incollare all'asfalto la Bugatti, che promette di essere un'hypercar davvero eccezionale. Ed esclusiva. Già, perché ne saranno prodotte solamente 40.