Ricordate Karma Automotive? Il brand fino a qualche anno fa americano, ideatore della berlina Fisker Karma, oggi ormai di proprietà cinese e che non ha più nulla a che fare con Fisker, presenterà il prossimo 16 agosto alla Monterey Car Week un concept dal nome GT-UV Design Study.

L'obiettivo? Mostrare il design delle auto del futuro, che saranno molto aerodinamiche. Ecco tutto quello che sappiamo.

Una super berlina

La concept GT-UV Design Study avrà il compito di inaugurare il nuovo linguaggio stilistico della Casa.

Guardando le pochissime foto pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram dell'azienda, appare chiaro come questo esercizio di stile che anticipa la prossima berlina di Karma Automotive avrà un design molto aerodinamico, soprattutto nel frontale, grazie a dei fari full LED integrati nel design della carrozzeria e apparentemente coperti quando non in uso.

Insieme a loro, sempre in base alle tre foto pubblicate, non dovrebbe poi mancare un parabrezza in vetro curvo e molto inclinato, raccordato a una linea del tetto molto bassa e spiovente. Nessuna informazione ancora, invece, per quanto riguarda il posteriore, che potrebbe avere sia un andamento da berlina filante, come l'auto elettrica prodotta dall'azienda oggi, la Gyesera, ma anche da coupé sportiva, come il concept Kaveya da 1.180 CV mostrato nel novembre del 2023.

Karma Kaveya

In questa prima fase la Casa cinese non ha divulgato ulteriori informazioni a riguardo, rimandando l'appuntamento, come anticipato, al prossimo 16 agosto all'evento The Quail alla Monterey Car Week.