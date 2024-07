La notizia: Toyota è riuscita a far derapare due Supra a guida autonoma in tandem, una dietro l'altra. Perché? Nessuna ricerca di effetto wow o test per creare una nuova disciplina del motorsport.

Perché dietro il progetto ci sono il Toyota Research Institute e la Stanford Engineering, impegnati a rendere la guida più sicura, testando nuovi sistemi di prevenzione degli incidenti. In maniera del tutto inaspettata, dando a tali tecnologie le abilità di drifter professionisti, così da aiutare gli automobilisti a riprendere il controllo dell'auto dopo eventuali sbandate.

Gemelle diverse

Le due Supra che vedete nel video qui sotto non erano programmate allo stesso modo, entrambe però erano dotate di computer e sensori per controllare sterzo, acceleratore e freni.

La Supra di testa è stata programmata da Toyota per eseguire una derapata lungo un percorso desiderato, la seconda invece ha ricevuto le "cure" di Stanford per adattarsi dinamicamente al veicolo di testa, eseguendo derapare accanto a esso senza scontrarsi.

Come si vede dal video, esperimento riuscito.

"Questa nuova tecnologia è in grado di intervenire in tempo per salvaguardare il conducente e gestire la perdita di controllo, proprio come farebbe un esperto di drift" ha commentato Avinash Balachandran, vicepresidente della divisione Human Interactive Driving di TRI.

Una funzione molto utile, anche perché la maggior parte degli automobilisti non ha le capacità per recuperare un'auto che sbanda in maniera improvvisa. Spesso hanno solo una frazione di secondo per reagire correttamente, avere un sistema autonomo in grado di controllare un veicolo mentre il conducente perde il controllo potrebbe aiutare a salvare delle vite.

Il prossimo step riguarderà la creazione di sistemi autonomi per controllare perdite di aderenza sul ghiaccio, utilizzando i dati raccolti dai recenti test.