Elettrico, ma non soltanto: le tecnologie che ZF ha mostrato all'edizione 2023 del suo Global Technology Day, l'evento dimostrativo dove il colosso della componentistica presenta le ultime innovazioni, denota una forte spinta verso l'evoluzione dei powertrain elettrici applicati a tutti i campi, dalle biciclette e alle auto, passando per i mezzi pesanti fino a quelli da cantiere, ma anche parecchie altre cose di più ampio respiro.

In particolare, ZF ha creato una divisione che si chiama Chassis Solutions, sarà attiva dal 2024 e raggrupperà tutte le eccellenze e le innovazioni nel settore della guida by wire, con controlli avanzati per sterzo, freni e sospensioni, ma anche connettività e integrazione con i sistemi di sicurezza.

A proposito di sicurezza e di comfort, accanto alla concept elettrica EVBeat con nuovi componenti ottimizzati, abbiamo potuto vedere e provare anche una serie di altre soluzioni già applicabili ai veicoli di oggi. Ecco le più interessanti.

Smart Chassis Sensor

Si tratta di un sensore elettromagnetico applicato al braccio della sospensione anteriore che legge e trasmette i dati sul terreno a un cloud dal quale possono essere ritrasmessi ad altri veicoli o a sistemi di navigazione fornendo in anticipo indicazioni su come affrontare il tratto.

Si integra con altre tecnologie V2V (comunicazione tra veicoli) e V2X (comunicazione tra veicoli e infrastrutture) e grazie a uno studio che ZF st portando avanti con TomTom presto potrebbe consentire di aggiungere ai criteri di selezione ne di un percorso non solo il più veloce e meno trafficato, ma anche quello più "liscio" e meno dissestato.

Front and Surround Radar Il rilevamento di ostacoli fissi e mobili

Nuovi radar perimetrali

Mostrato staticamente su una Audi A4, è una delle evoluzioni che accorciano l'attesa verso la guida autonoma: si tratta di un nuovo radar in grado di percepire con più precisione l'ambiente circostante, grazie a un'ampiezza del raggio d'azione di ben 120° e una lettura fino a 250 metri di distanza. Ha anche la capacità di distinguere, senza l'ausilio di telecamere, pedoni e ciclisti dagli altri veicoli.

Agile Parking

La sterzata integrale all'ennesima potenza: applicata a una BMW i3, si compone di un sistema di sterzo anteriore più diretto e con angolo massimizzato (80°) e di un sistema di sterzo posteriore con ampiezza massima di 8°. Oltre a un maggior prontezza e agilità0 nelle curve strette, consente a un veicolo come i3 di ruotare letteralmente su se stesso.

Livellatore attivo

Livellatore automatico per sospensioni, può regolare l'assetto tramite la pressione dell'olio negli ammortizzatori, compensando automaticamente l'aumento di carico dovuto a più passeggeri e bagagli, salvaguardando anche la corretta posizione dei fari.

Active Seat Belt Retractor

Questo pretensionatore per cinture di sicurezza in grado di stringere gli occupanti contro i sedili nell'imminenza di una frenata di emergenza, evitando traumi da decelerazione improvvisa, ed è accompagnato da segnali luminosi e acustici.

ACC con Eco Control

Si tratta di un semplice (si fa per dire) software che incrocia parametri di funzionamento del cruise control attivo con un modello matematico per ottimizzare il consumo energetico nella varie condizioni di guida.

In sostanza, i più evoluti ACC sono già in grado di adattarsi alla segnaletica e addirittura alla conformazione del percorso grazie alla lettura dei segnali e delle mappe di navigazione, ma con questo programma miglioria la gestone della velocità, delle modalità Eco, del recupero energetico. Il risultato è un risparmio dell'8% del consumo energetico che secondo le stime su un SUV elettrico compatto significa un risparmio annuo di oltre 1.200 euro.