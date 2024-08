La Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II compie 35 anni nel 2024 e torna con un restomod davvero unico. L'idea è di Hans Werner Aufrecht, uno dei soci fondatori di AMG e proprietario di HWA AG, azienda specializzata nell'aggiornamento di auto d'epoca con componenti e caratteristiche moderne. Scopriamo come è fatta.

Moderna e veloce

Il nome di questo nuovo progetto è HWA Evo e sulla carta è una versione modernizzata della leggendaria berlina della Stella che ha fatto tremare le Autobahn tedesche - e non solo - negli anni '90.

Dotata di un V6 biturbo di 3,0 litri in grado di erogare circa 486 CV, posizionato all'interno di una nuova carrozzeria in materiale composito fedele nell'aspetto all'auto originale, può raggiungere i 300 km/h di velocità massima, grazie anche a gomme specifiche e cerchi in lega maggiorati da 19 pollici all'anteriore e da 20 pollici al posteriore.

HWA HWA EVO

Un progetto ambizioso

In occasione del Goodwood Festival of Speed 2024, i nostri colleghi americani hanno avuto modo di parlare con lo stesso Aufrecht, con il CTO di HWA Gordian Von Schoning e con il CEO dell'azienda Martin Marx per avere informazioni sulla creazione della società e dell'auto. Ecco le loro risposte:

"Abbiamo deciso di avere una nostra auto perché siamo in un periodo di transizione e volevamo avere un nostro prodotto", ha detto Marx. "È un'opportunità commerciale, naturalmente, perché storicamente siamo sempre stati dei campioni nascosti".

HWA HWA EVO HWA HWA EVO

Marx ha proseguito: "Soprattutto in Europa, credo che questa sia la Mercedes più iconica che abbiamo mai creato. Il signor Aufrecht è stato l'uomo che ha detto alla Mercedes che bisognava creare qualcosa per avere un'auto da corsa vera e propria, un'auto omologata per essere più competitivi sul circuito. Quindi è da qui che è partito il progetto."

Un giovane Hans Werner Aufrecht

"Volevamo mostrare le nostre capacità e ottenere maggiore visibilità, perché tutti i progetti che avevamo realizzato fino a oggi erano stati per altri marchi. L'obiettivo era mostrare ciò che sappiamo fare", ha affermato Von Schoning.

Von Schoning ha poi spiegato che il processo di creazione della prima auto di HWA è iniziato parlando con i clienti delle supercar da corsa per scoprire cosa avrebbero voluto da una macchina artigianale.

È emerso che anche le persone più facoltose hanno le stesse preoccupazioni di tutti nei confronti delle auto d'epoca: amano l'idea, ma le trovano costose, delicate e non così eccitanti in pista come vorrebbero. Prendere un progetto iconico e aggiornarlo sembrava la soluzione giusta.

HWA HWA EVO

La Evo sembrava essere la soluzione giusta, ma all'inizio del progetto l'immaginazione si è scatenata e in base a quanto specificato da Von Schoning:

"Siamo partiti con l'idea di utilizzare una monoscocca in carbonio come telaio di base, di avere un nostro motore... queste cose erano nella nostra mente all'inizio. Sono così felice che però Martin [Marx] a un certo punto abbia detto 'Ehi, questa sarà un'auto da strada, non fatele quelle cose, e dobbiamo venderne 100".

Niente V8 ma solo V6

In base a quanto specificato dai manager di HWA, l'obiettivo di questo progetto era creare un'auto che puntasse all'equilibrio e alla guidabilità, con un mix perfetto di potenza, leggerezza e coinvolgimento. Per questo l'azienda ha scelto di non utilizzare un V8, optando invece per un più compatto V6, dalla potenza ancora non precisamente definita.

"A dire il vero, la potenza del motore non è ancora stata definita", ha specificato Von Schoning, "Abbiamo messo le prime unità sul banco di prova solo un paio di settimane fa. Il nostro reparto tecnico è molto conservatore. Non sono famosi per fare sfoggio di sé".

I numeri di riferimento vanno bene, ma sarà un viaggio alla scoperta di ciò che è affidabile, possibile e guidabile.

Quando l'auto è stata presentata, c'è stato molto entusiasmo e l'azienda dice che diversi nomi importanti e noti si sono presentati nella lista degli acquirenti.

"Tutti hanno una storia con queste auto, all'epoca in cui le guidavano per la prima volta erano le migliori", dice. "Oggi, a distanza di anni, la filosofia è completamente diversa. Oggi stiamo mostrando ai nostri clienti auto vecchie con la filosofia delle auto nuove. È quello che vogliono".