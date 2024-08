Presentate qualche mese fa le Cupra Formentor e Cupra Leon con l'estate 2024 vedono ampliarsi le rispettive gamme motori, accogliendo unità termiche (benzina e diesel) ed elettrificate (benzina) con la Leon che in versione station wagon accoglie finalmente il 2.0 4 cilindri da 333 CV, il più potente della gamma.

SUV e compatta spagnola sono già ordinabili con prezzi a partire da 33.450 euro per la Leon, 34.600 per la station e 37.200 euro per il SUV-coupé.

Cupra Formentor, i nuovi motori

I nuovi motori della Cupra Formentor si posizionano nel cuore della gamma del SUV spagnolo e non intaccano minimamente il primato della VZ da 333 CV. Le novità sono rappresentate dalla disponibilità del 1.5 TSI da 150 CV con cambio manuale a 6 marce - che rappresenta l'entry level - e in versione plug-in da 204. Spazio anche al diesel con l'arrivo del noto 2.0 TDI da 150 CV a trazione anteriore e abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Cupra Formentor 2024 Cupra Formentor 2024, gli interni

Cupra Formentor,i prezzi delle nuove motorizzazioni

Versione Motore Prezzo Cupra Formentor 1.5 TSI 150 CV 37.200 euro Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV 41.750 euro Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid 204 CV 46.500 euro

Cupra Leon, i nuovi motori

La Cupra Leon restyling in occasione dell'aggiornamento del listino per l'estate 2024 è ora disponibile con nuove opzioni di motorizzazione. Partendo dai motori meno potenti incontriamo il 1.5 TSI da 150 CV con cambio manuale, affiancato dal nuovo powertrain ibrido plug-in eHybrid con DSG da 204 CV, che amplia l’offerta elettrificata.

La terza novità, poi, è il nuovo 2.0 TSI VZ da 300 CV, con trazione anteriore, cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico, disponibile per la versione a cinque porte.

Infine l'ultima aggiunta è il nuovo powertrain da 333 CV per la versione station wagon, abbinato esclusivamente alla trazione integrale 4Drive e con torque splitter derivato direttamente dal sistema già presente sulle Audi S3 e Golf R di nuova generazione.

Cupra Leon 2024 Cupra Leon 2024, gli interni

Cupra Leon, i prezzi delle nuove motorizzazioni

Versione Motore Prezzo Cupra Leon 1.5 TSI 150 CV 33.450 euro Cupra Leon e-Hybrid 204 CV 43.500 euro Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 CV 47.450 euro Cupra Leon VZ Extreme 2.0 TSI 300 CV 55.100 euro

Cupra Leon Sportstourer, i prezzi delle nuove motorizzazioni

Versione Motore Prezzo Cupra Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV 34.600 euro Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid 204 CV 44.650 euro Cupra Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 333 CV 52.050 euro Cupra Leon Sportstourer VZ Extreme 2.0 TSI 333 CV 59.700 euro

Le speciali VZ Extreme

Con l'introduzione in gamma dei motori più sportivi 2.0 TSI, da 300 CV e trazione anteriore per la cinque porte e da 333 CV e trazione integrale per la station wagon, nel listino della Cupra Leon 2024 debutta anche lo speciale allestimento VZ Extreme, che porta a un livello superiore la sportività delle due auto.

La versione top di gamma della Leon, infatti, prevede una dotazione ricchissima, non solo dal punto di vista della tecnologia, con impianto audio Sennheiser a 11 altoparlanti e fari Matrix Led, ma anche dal punto di vista dinamico, grazie all'aggiunta sulle versioni da 2.0 litri dell'impianto frenante anteriore con pinze Akebono a 6 pompanti (Brembo a 4 pompanti sulle eHybrid), e dal punto di vista estetico, con paraurti e minigonne dedicati e con sedili interni Cup Bucket esclusivi.

Cupra Leon 2024 VZ Extreme Cupra Leon 2024, i sedili Cup Bucket Cupra Leon 2024, l'impianto audio Sennheiser

I nuovi prezzi

I prezzi della sportiva spagnola, grazie all'aggiunta della motorizzazione con cambio manuale, partono ora da 33.450 euro, necessari per portarsi a casa un esemplare con il 1.5 TSI da 150 CV non elettrificato, e arrivano fino a 59.700 euro, necessari per acquistare una Cupra Leon Sportstourer VZ Extreme con il 2.0 TSI 4Drive DSG da 333 CV e Torque Splitter.

La nuova eHybrid da 204, infine, viene 44.650 euro. Tutti i dettagli riguardo il restyling li potete leggere nell'articolo dedicato e i prezzi aggiornati nella tabella sottostante.

Versione 5 porte Alimentazione Elettrificazione Prezzo 1.5 TSI manuale 150 CV Benzina no da 33.450 euro 1.5 TSI DSG 150 CV Benzina mild hybrid da 36.000 euro 1.5 eHybrid DSG 204 CV Benzina plug-in hybrid da 43.500 euro 1.5 eHybrid DSG 272 CV Benzina plug-in hybrid da 48.950 euro (VZ) da 54.950 euro (VZ Extreme) 2.0 TSI DSG 300 CV Benzina no da 47.450 euro (VZ) da 55.100 euro (VZ Extreme) 2.0 TDI DSG 150 CV Diesel no da 38.150 euro