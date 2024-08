La prima muscle car elettrica della storia alza la voce. In arrivo nelle concessionarie americane da fine anno, la Dodge Charger Daytona segna una profonda rivoluzione in un segmento che è da sempre caratterizzato dalla forte presenza di grandi e potenti motori V8.

Tuttavia, anche se l'otto cilindri non c'è più, la sua "anima" è rimasta parte del modello che sostituirà in un colpo solo Charger e Challenger. Infatti, "l'impianto di scarico" Fraztonic è stato creato proprio con l'obiettivo di accompagnare la progressione della Dodge con l'immancabile tonalità dell'otto cilindri.

L'anima del V8

Il sound emesso dagli altoparlanti situati nel sottoscocca della vettura l'abbiamo già sentito più di una volta. Sia durante la presentazione del concept che in quella dedicata al modello di serie, la Casa americana ha fatto sentire il suono della sua nuova muscle car.

Ora, in un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Instagram, il brand statunitense fa sentire nuovamente la "voce" della Charger Daytona. Amplificato dal passaggio all'interno di un tunnel, il suono sembra essere un po' meno "grezzo" rispetto a quello delle prime occasioni, tanto che si riesce anche a sentire il tipico sibilo abbinato al compressore volumetrico.

Al di là del gusto personale, è certo che questa Dodge non passerà inosservata.

Sarà anche a 6 cilindri

La Dodge Charger Daytona sarà il primo modello a utilizzare la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis, che in futuro verrà adottata anche per l'Alfa Romeo Giulia e la Maserati Quattroporte. Inizialmente, verrà lanciata esclusivamente in versione elettrica, con le varianti R/T e ScatPack, entrambe dotate di trazione integrale.

Dodge Charger Daytona

Nella versione R/T, due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno sul posteriore, generano una potenza complessiva di 503 CV e 548 Nm di coppia, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima di 220 km/h. La variante ScatPack, invece, offre una potenza aumentata a 680 CV e 850 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 216 km/h.

Entrambe le versioni sono equipaggiate con una batteria da 94 kWh, per un'autonomia massima di 510 km sulla R/T.

Nel 2025, verrà introdotta anche una versione con motore a 6 cilindri in linea da 3 litri, disponibile in versioni da 420 o 550 CV.