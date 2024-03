"I don't care", in italiano "Non mi interessa". I nostri colleghi di Motor1 US lo hanno scritto nero su bianco nell'immagine di copertina per mettere in risalto le parole del responsabile Dodge Tim Kuniskis. Durante la presentazione della muscle car negli Stati Uniti il manager ha risposto ad alcuni giornalisti che gli chiedevano commenti sull'autonomia della Dodge Charger elettrica in questo modo: "Non mi interessa. Si tratta di prestazioni".

"I proprietari di muscle car non si preoccupano di risparmiare carburante", ha aggiunto e comunque occorre specificare che i dati di autonomia EPA per la Charger Daytona (la prima a utilizzare la piattaforma STLA Large di Stellantis, futura base anche di Alfa Romeo Giulia e Maserati Quattroporte) sono tutt'altro che negativi.

Cosa dicono i numeri

La Charger Daytona R/T promette un'autonomia di 510 km grazie al suo pacco batterie da 94 kWh, mentre la più potente Scat Pack dovrebbe arrivare a 418 km con una carica completa.

Le percorrenze possono ovviamente variare, soprattutto se si sfrutta la modalità "donut" della Daytona, ma si tratta comunque di numeri interessanti per auto che superano i 200 km/h.

Charger Daytona EV R/T Scat Pack Autonomia 510 km 418 km Efficienza 18,2 kWh/100 km 22,3 kWh/100 km Potenza di carica massima 183 kW 183 kW Potenza in cavalli 462 CV / 503 CV (Power Shot) 639 CV / 680 CV (Power Shot) Coppia 548 Nm 850 Nm Tempo 0-96,5 km/h 4,7 secondi 3,3 secondi

Anche la velocità di ricarica è interessante, può avvenire fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 183 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 5 all'80% di carica in circa 32 minuti.

Quindi, se anche Dodge non si è preoccupata dell'autonomia o dell'efficienza, ha realizzato un'auto con un'autonomia rispettabile (soprattutto considerando la potenza, le dimensioni e l'enorme peso dell'auto).