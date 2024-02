Sembra una Cadillac per appassionati e di fatto lo è. Questa ATS-V nera del 2018 eroga la potenza di 470 CV e può competere con una BMW M3 sena troppi sforzi. A guidarla per qualche tempo è stato un presidente degli Stati Uniti. Come si chiama? Joe Biden.

L'ha ordinata nel 2017 quando era vice presidente e adesso la macchina è all'asta su Cars & Bids.

E' unica al mondo

Secondo i documenti inclusi nell'inserzione, Biden ha visitato la Delaware Cadillac di Wilmington nel 2017 desiderando così tanto una ATS-V da cambiare i suoi protocolli di sicurezza per guidarla di persona.

Questo significa che la maggior parte dei 15.894 chilometri percorsi sono opera sua, dal momento che l'ha tenuta fino al 2020. Non si è trattato però di un acquisto, ma di un leasing.

Il legame con la presidenza, però, non è l'unica cosa che la rende speciale. Biden ha voluto che fosse tinta in nero corvino e avesse interni in pelle Kona Brown, tuttavia Cadillac all'epoca non offriva il colore Kona Brown per l'allestimento ATS quindi, come dimostra l'ulteriore documentazione riportata nell'inserzione dell'asta, per lui è stata fatta un'eccezione. In pratica questa ATS-V è unica nel suo genere.

La Cadillac ATS-V del presidente Biden ha esclusivi interni in pelle Kona Brown

Questa ATS-V ha anche una griglia anteriore e un paraurti posteriore Renick Performance, vetri oscurati e pelle scamosciata sul volante e sul cambio. I cerchi in bronzo provengono da una CT4-V Blackwing e sono stati aggiunti da Delaware Cadillac dopo la consegna.

Tra gli optional, dispone del pacchetto Luxury di Cadillac e del pacchetto Safety & Security, che però non include le porte antiproiettile.

Quanto costa?

La storia legata a Biden e lo status di esemplare unico rendono questa ATS-V molto interessante. Non è una supercar con motore V12, ma di certo la grinta non le manca.

La Cadillac ATS-V Sedan dal presidente Biden

Le offerte all'asta sono arrivate a circa 29.046 dollari, però mancano ancora sei giorni al termine della vendita e di recente la Lamborghini Diablo VT di Donald Trump ha superato il milione di dollari quando è stata venduta all'asta. Secondo voi quale sarà il prezzo finale?