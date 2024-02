Grazie ai satelliti possiamo scoprire cose sulla Terra che altrimenti non noteremmo facilmente, pur avendole sotto gli occhi. I lettori più attenti ricorderanno che a gennaio abbiamo pubblicato alcune piste abbandonate trovate in giro per il mondo attraverso Google Earth.

L'idea è piaciuta così tanto ai lettori negli Stati Uniti che la redazione di Motor1.com US ha scritto un articolo per condividere i circuiti abbandonati che sono stati trovati degli utenti. Noi ve li raccontiamo di seguito, voi scriveteci cosa ne pensate nei commenti sui social!

Arizona

Pista: Pista Speedworld

Località: Wittmann, Arizona

Coordinate: 33°43'12 "N 112°28'34 "W

Pista: Pista Speedworld

Situata a circa 40 km a nord di Phoenix, quella che era nata come pista di accelerazione negli anni '60 si è poi espansa fino a includere un piccolo ovale di terra battuta e percorsi di motocross, tra le altre cose. Secondo Dragzine, la struttura è stata costretta a chiudere nel 2013, ma non è del tutto priva di attività. Un club locale di aerei radiocomandati opera da una piccola pista sul terreno.

Pista: Bee Line Dragway

Località: Fountain Hills, Arizona

Coordinate: 33°30'26 "N 111°45'45 "W

Pista: Bee Line Dragway

Un'altra pista d'accelerazione in Arizona è situata vicino a Fountain Hills, nella periferia orientale di Phoenix. I resti spettrali della pista da un quarto di miglio sono facilmente visibili a sud della Highway 87, anche se Dragstriplist.com afferma che è chiusa dal 1982. Negli anni '60 e '70 era una pista fiorente, tappa fissa del circuito professionale delle gare di accelerazione.

New Jersey

Pista: Amatol Raceway

Località: Hammonton, New Jersey

Coordinate: 39°36'19 "N 74°44'33 "W

Questo tracciato potrebbe essere un po' difficile da individuare. Per questo motivo, abbiamo utilizzato il nostro strumento di confronto delle immagini per aiutarvi. Cliccate o toccate le frecce al centro per trascinare a sinistra o a destra. Abbiamo evidenziato in blu dove si trovava l'Atlantic City Speedway. File di alberi delineano l'ex ovale da 1,5 miglia, costruito nel 1926 e chiuso solo due anni dopo. Secondo SouthJersey.com, una manciata di gare da 500 miglia si sono svolte sulla pista di legno, che alla fine è stata demolita nel 1933.

Indiana

Pista: US 30 Dragstrip

Località: Merrillville, Indiana

Coordinate: 41°28'33 "N 87°16'55 "W

Pista: US 30 Dragstrip

Le piste di decelerazione si nascondono dappertutto, compresa questa. Situata a circa 10 miglia a sud della costa del lago Michigan e a circa 35 miglia a sud-est di Chicago, la pista da un quarto di miglio ha chiuso nel 1984. L' Indiana perduta dice che è stato aperto negli anni Cinquanta e si presume che abbia visto la prima gara di funny car. Leggende come Don Schumacher e Don Garlits vi hanno corso e le immagini di Google del 2022 mostrano che la pista è ancora in gran parte intatta.

Nebraska

Pista: Cornhusker Dragway

Posizione: Omaha, Nebraska

Coordinate: 41°10'41 "N 96°08'02 "W

Pista: Cornhusker Dragway

Non è rimasto molto di questa vecchia pista da un quarto di miglio. Le imprese di calcestruzzo si sono insediate sul terreno, lasciando visibile solo una piccola porzione della pista e della strada di ritorno. Secondo Dragstriplist, la pista ha avuto un breve periodo di attività, dal 1969 al 1973.

Pista: Sunset Speedway

Ubicazione: Omaha, Nebraska

Coordinate: 41°19'58 "N 96°05'33 "W

Pista: Sunset Speedway

Situato a nord-ovest di Omaha, questo era un circuito sterrato di un quarto di miglio per gare Late Model, Modified e World of Outlaw. Secondo il Midwest Racing Archives, fu inaugurato nel 1957 e rimase attivo per 44 anni. Con la crescita della vicina città di Omaha, il Sunset Speedway divenne oggetto di lamentele per il rumore e chiuse definitivamente nel 2000. Oggi è riconoscibile solo per gli alberi che delimitano la vecchia pista.

Illinois

Pista: Meadowdale International Raceway

Località: Carpentersville, Illinois

Coordinate: 42°06'55 "N 88°18'16 "W

A circa 64 km a nord-ovest di Chicago si trova la Raceway Woods Forest Preserve. Un tempo questo era il Meadowdale International Raceway, un vasto circuito stradale di 3,27 miglia aperto nel 1958 e chiuso 10 anni dopo. Ma a differenza della maggior partedelle altre piste, questo vecchio circuito non è stato abbandonato. L'intero tracciato è ancora parte della riserva, facilmente visibile tra gli alberi. Non vedrete auto sfrecciare dietro le curve, ma è aperto a escursionisti e ciclisti. La Midwest Racing Preservation Association si dedica a mantenere viva la memoria del tracciato.

Maryland

Pista: Marlboro Motor Raceway

Località: Upper Marlboro, Maryland

Coordinate: 38°48'24 "N 76°44'20 "W

Secondo North American Motorsports, il Marlboro Motor Raceway nel Maryland è stato inaugurato nel 1952 come piccolo circuito ovale sterrato, per poi espandersi fino a includere più ovali e un percorso stradale di 2,4 miglia alla fine degli anni Cinquanta. È stato sede di numerose gare di endurance e di eventi SCCA Trans-Am prima di chiudere nel 1969, in parte a causa dell'apertura del vicino Summit Point. Mentre l'ovale di Marlboro è facilmente visibile, abbiamo delineato il layout del vecchio tracciato stradale che è in gran parte scomparso.

New Hampshire

Tracciato: Granite State Park Speedway (AKA Dover Speedway)

Luogo: Dover, New Hampshire

Coordinate: 43°14'00 "N 70°53'42 "W

Abbiamo alcune domande senza risposta su questo circuito situato vicino al confine con il Maine. Questo luogo un tempo aveva tracciati ovali da cinque miglia, mezzo miglio e un miglio. Le immagini satellitari suggeriscono che il tracciato lungo un miglio fosse in realtà un tri-ovale, ma le immagini storiche sul sito web del Catamount Stadium mostrano solo un ovale tradizionale, come abbiamo evidenziato sopra in blu. In ogni caso, l'impianto iniziò con le corse di cavalli negli anni Trenta, per poi espandersi alle corse di auto fino alla chiusura nel 1962.

Georgia

Pista: Augusta International Raceway

Località: Augusta, Georgia

Coordinate: 33°21'10 "N 82°05'28 "W

È ancora possibile percorrere alcune curve che facevano parte di questo percorso stradale di 3,0 miglia, anche se a bassa velocità, mentre si guida intorno ai campi da baseball. Secondo Racing Circuits, l'Augusta International Speedway era stato concepito come il più grande complesso motoristico del mondo, con un grande ovale e una pista di accelerazione da un quarto di miglio. Non è mai successo, ma una pista e un ovale più piccolo si sono aggiunti al percorso stradale durante i 10 anni di attività, dal 1960 al 1970. Questi sono visibili nella parte superiore della foto (in alto a destra), mescolati a suddivisioni, chiese e una scuola.

Texas

Pista: Rattlesnake Raceway

Località: Midland, Texas

Coordinate: 31°54'42 "N 102°02'40 "W

Pista: Rattlesnake Raceway

A prima vista, questa pista sembra poter essere utilizzata ancora oggi. Quello che vedete nell'immagine è ciò che rimane della vecchia pista di prova di due miglia della Chaparral Cars, utilizzata dal cofondatore dell'azienda e pilota Jim Hall. Costruita alla fine degli anni Cinquanta, è stata utilizzata solo per un breve periodo di tempo. Oltre ai test, North American Motorsports menziona alcune gare SCCA ed eventi del Porsche Club che si sono svolti qui. Zoomando su Google, la superficie appare un po' ruvida ma ancora intatta.

Pennsylvania

Pista: Nazareth Speedway

Posizione: Nazareth, Pennsylvania

Coordinate: 40°43'42 "N 75°19'08 "W

Pista: Nazareth Speedway

Indagando su una piccola pista vicino a Pittsburgh ci siamo imbattuti nella Nazareth Speedway. Questa pista è esistita in varie forme per quasi 100 anni, iniziando come ovale sterrato di mezzo miglio per cavalli. Secondo Abandoned Online, le gare automobilistiche sono iniziate nel 1910, per poi trasformarsi in un tri-ovale asfaltato di un miglio negli anni Ottanta. Come si può immaginare, nel corso dei decenni qui hanno corso tutti i tipi di auto, comprese quelle della NASCAR e della IndyCar. Nazareth è stato anche inattivo per diversi periodi della sua vita, che si è conclusa nel 2004.