Forse per merito degli incentivi, forse per i prezzi sempre più alti del nuovo, fatto sta che a luglio 2024 il mercato delle auto usate in Italia è cresciuto del 16% rispetto allo stesso mese del 2023, per un totale di 283.592 passaggi di proprietà, comprese le minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale).

Per rendere l'idea per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 215 usate, portando così la media dei primi 7 mesi a 185.

Le alimentazioni preferite

Guardando alle alimentazioni gli italiani preferiscono auto usate con motorizzazioni tradizionali, con il diesel a guardare tutti dall'alto in basso al 44,8% del totale, seguito dalla benzina a 35,6%. Il podio si completa con le bifuel benzina/GPL al 7,2%.

Al contrario di quanto avviene con le auto nuove nell’usato l'ibrido rappresenta ancora una nicchia e a luglio 2024 ha raccolto il 9,3% del totale dei passaggi di proprietà: 7,7% per l'ibrido benzina, 1,4% per i modelli che uniscono motori diesel a quelli elettrici.

Il metano è ridotto ormai a un lumicino (1,8% benzina/metano, 0,5% metano) comunque al di sopra dell'elettrico: 0,9%.

Per quanto riguarda le radiazioni invece c'è stato un boom, guidato di certo dagli incentivi auto 2024 che - in caso di rottamazione - riconoscono un bonus maggiore e per la fascia 61 - 135 g/km la rendono obbligatoria. A luglio l'incremento è stato del 49,6% e tasso unitario di sostituzione dello 0,97%, vale a dire che per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 97.

Passaggi auto al netto delle minivolture a luglio 2024

Quota giugno 2023 Quota giugno 2024 VAR% Benzina 35,8% 35,6% +15,4% Diesel 48,1% 44,8% +8,2% Benzina/GPL 7,1% 7,1% +17,7% Benzina/metano 2,0% 1,8% +3,1% Metano 0,6% 0,5% -4,9% Elettrico 0,5% 0,9% +104,9% Ibrido/benzina 4,8% 7,7% +85,8% Ibrido/gasolio 0,8% 1,4% +103,6%

