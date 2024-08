C'è tanta attesa intorno alla Lamborghini Temerario, la sportiva di Sant'Agata erede della Huracan, al debutto a Pebble Beach il 16 agosto 2024. Un modello epocale, che dirà addio al V10 aspirato per abbracciare un powertrain plug-in, basato su un nuovo V8 turbo.

Per ora di foto o video ufficiali non ce ne sono, ma grazie al canale Youtube Ncars possiamo dare un primo sguardo ravvicinato alla Lamborghini Temerario, con l'aggiunta del sound del suo motore.

Fa la voce grossa

Una voce tipica di un V8, rauca e baritonale, che al minimo è di certo ben differente rispetto a quello del V10. Ma non bisogna preoccuparsi della sovralimentazione: come abbiamo avuto modo di vedere - e sentire - il nuovo motore Lamborghini arriverà a toccare i 10.000 giri. Come - e più - di un aspirato. Con potenza da vendere.

Il nuovo powertrain che debutterà sulla Temerario infatti erogherà 900 CV e 730 Nm di coppia in totale, spremuti dal V8 4 litri biturbo e tre motori elettrici. La trazione sarà integrale, il cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti e ci sarà la possibilità di viaggiare unicamente in elettrico.

Il video spia della Lamborghini Temerario

Inconfondibilmente Lamborghini

Per quanto riguarda lo stile la Lamborghini Temerario (nome ancora tutto da confermare ma che, vista la registrazione all'ufficio brevetti, è più che probabile) riprende le classiche linee Lamborghini: spigolose e nette, con numerosi elementi esagonali, a partire dai gruppi ottici passando per il terminale dello scarico, piazzato in posizione rialzata come sulla Revuelto.

Non ci sono immagini degli interni ma ci aspettiamo un arredamento in linea con quello della Revuelto, con strumentazione digitale, monitor centrale per l'infotainment e il giusto numero di controlli fisici, per non distrarre eccessivamente dalla guida.