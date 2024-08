Un'Opera Unica di nome e di fatto. Si tratta della speciale Lamborghini Revuelto creata per celebrare le bellezze della Sardegna attraverso il reparto di personalizzazione Ad Personam in collaborazione col Centro Stile Lamborghini.

Svelata durante una cena esclusiva nell'hotel Cala di Volpe, la Revuelto omaggia l'Isola con una livrea blu unica al mondo che ha richiesto 475 ore di lavoro artigianale.

Sfumature di lusso

Per la Revuelto Opera Unica sono state utilizzate tecniche di verniciatura sviluppate specificamente da Lamborghini Ad Personam, mettendo in risalto gli angoli e le linee della vettura. Tre tonalità di blu sono combinate per creare effetti speciali ispirati al mare della Sardegna.

Lamborghini Revuelto Opera Unica, l'esemplare dedicato alla Sardegna
Lamborghini Revuelto Opera Unica, un dettaglio del tetto

Il Blu Tawaret è il colore di base sui pannelli anteriori dell'auto e sul tetto, in contrasto con il Blu Cepheus più chiaro utilizzato per creare un effetto di dissolvenza sui pannelli posteriori.

Il Blu Okeanos è abbinato come terzo colore per creare un effetto di dissolvenza più profondo sul cofano e intorno allo splitter, messo in risalto dalla vernice Nero Bocca, dallo splitter e dagli elementi aerodinamici in carbonio lucido e dal nero lucido dei cerchi Altanero con freni carboceramici neri.

Abitacolo da favola

Gli interni della Lamborghini sono caratterizzati dal Blu Delphinus come colore principale dei rivestimenti e dal Blu Amon più chiaro sugli schienali dei sedili, sulle portiere e sulle rifiniture della console centrale, con cuciture e profili bianchi Bianco Leda a contrasto.

Lamborghini Revuelto Opera Unica, gli interni

I sedili, i pannelli delle porte, il tunnel e la linea del tetto introducono una novità nell'applicazione del ricamo Revuelto. Grazie a uno strumento appositamente sviluppato, le cuciture a tre toni in Blu Amon, Blu Cepheus e Bianco Leda richiamano le tonalità delle acque sarde.

Questo effetto è ripreso dalla placca Opera Unica in carbonio Blu Mira sulla parete posteriore dell'abitacolo e dalla copertura del pulsante Start/Stop sulla console centrale.

E il motore? Il powertrain resta sempre lo stesso, ossia il 6.5 V12 abbinato a tre unità elettriche per un totale di 1.015 CV.