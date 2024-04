La Lamborghini Arena è stato il più grande evento nella storia del marchio di Sant’Agata Bolognese fino a oggi. Per il 2024 è andato in scena all’Autodromo di Imola, durante il weekend del 6 e 7 aprile.

In questo importante momento, la Casa italiana ha presentato una versione molto speciale della nuova hypercar Revuelto, realizzata per l'occasione dalla divisione Ad Personam, la stessa che recentemente ha inaugurato il proprio nuovo Studio nella sede dell'azienda.

Esterni unici

La Lamborghini Revuelto Ad Personam ideata per celebrare la Lamborghini Arena è stata personalizzata dal reparto dedicato alle hypercar.

Il team di designer ha scelto per gli esterni una tonalità di grigio molto chiara, dal nome Grigio Hati, abbinata a dettagli in Verde Scandal, al tetto, al cofano posteriore, allo spoiler, alle prese d'aria, alle calotte degli specchietti e ai profili del diffusore posteriore in fibra di carbonio, il tutto affiancato dal Verde Chiaro per le pinze freni e dal Nero Noctis per le due strisce sul cofano.

La Lamborghini Revuelto Ad Personam per la Lamborghini Arena, l'anteriore

Il design del posteriore, invece, è stato personalizzato per celebrare la bandiera italiana, grazie all'affiancamento del verde, del bianco e del rosso, e come cerchi in lega è stato scelto il modello Altanero, da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore, in nero lucido.

La Lamborghini Revuelto Ad Personam per la Lamborghini Arena, il posteriore

Abitacolo esclusivo

Proprio come gli esterni, anche l’abitacolo è stato personalizzato in ogni minimo dettaglio con sedili sportivi in Nero Ade, abbinati a cuciture e logo ricamato sui poggiatesta in Verde Scandal.

Infine, anche il rivestimento del parafiamma posteriore è stato impreziosito da un particolare ricamo studiato per riprodurre fedelmente la mappa dell’Autodromo di Imola e il testo “Lamborghini Arena 2024”, abbinato a esclusive targhette in carbonio per la plancia con i loghi dell'evento e del programma Ad Personam.