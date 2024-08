Togg, il giovane brand turco di auto, ha annunciato di aver avviato gli ultimi test di omologazione e pre-produzione della nuova T10F, la sua seconda auto, con previsione dell'apertura degli ordini sul mercato interno all'inizio del 2025.

In base alle informazioni rilasciate dall'azienda e alle prime immagini, si tratterà di una fastback con coda non eccessivamente lunga e design "globale". Ecco i dettagli

Dure prove di affidabilità

Presentata per la prima volta nel 2019 e svelata al pubblico al CES 2024, la nuova tre volumi (o meglio, due volumi e mezzo) di Togg è attualmente impegnata in vari test di sicurezza, di durata e di aerodinamica presso diversi centri accreditati a livello globale.

Come sempre in questi casi, nei prossimi mesi l'auto sarà guidata su strada da piloti esperti in test di affidabilità in condizioni climatiche avverse, prima di arrivare sul mercato globale nel corso del nuovo anno.

Togg T10F (2025)

Anche a trazione integrale

In base a quanto dichiarato dall'azienda, la nuova T10F sarà disponibile con tre diversi powertrain, ciascuno con differenti caratteristiche tecniche: RWD Standard Range (a trazione posteriore), RWD Long Range (a trazione posteriore) e una versione AWD a doppio motore.

La T10F RWD (a trazione posteriore) potrà contare su 160 kW o 218 CV di potenza e 350 Nm di coppia, per un’autonomia di oltre 350 km (Standard Range con batteria da 52,4 kWh) o 600 km (Long Range con batteria da 88,5 kWh) nel ciclo WLTP.

La versione AWD a doppio motore (a trazione integrale) della fastback prodotta in Turchia invece, potrà contare su un massimo di 700 Nm di coppia e un’autonomia fino a 530 km sempre nel ciclo WLTP. Nessuna informazione ancora riguardo i prezzi e se l'auto arriverà anche in Italia o meno.

Togg T10F Fastback Togg T10F Fastback

Il CEO di Togg, M. Gürcan Karakaş, ha dichiarato: