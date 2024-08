Le Olimpiadi si sono appena concluse. Probabilmente nelle ultime settimaneavrete i feed dei vostri social network saranno stati invasi da breakdance, arrampicata e tuffi. Ma tra tutti gli eventi strani e stravaganti delle Olimpiadi di Parigi una cosa che non avete visto sono state corse automobilistiche.

In effetti non hanno mai fatto parte dei giochi olimpici. Non che non ci abbiano provato. Alle Olimpiadi estive del 1900, il fondatore di Renault Louis Renault e una dozzina di altri piloti gareggiarono in Francia a bordo di auto Citroen e Peugeot a due posti. Renault portò a casa l'oro e un premio in denaro di ₣4.000. Un secondo "rally olimpico" si svolse durante le Olimpiadi estive del 1936 a Berlino, con la pilota britannica Betty Haig su una Singer Le Mans e il pilota svizzero Paul Abt su una Riley Falcon che si aggiudicarono entrambi l'oro.

Purtroppo, però, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), pur riconoscendo lo svolgimento di tali gare, non le riconosce come eventi ufficiali. E da allora, negli 88 anni successivi, non c'è stato nessun altro tentativo di portare gli sport motoristici alle Olimpiadi.

No, si, forse

Nel 2001 sembrava che ogni speranza fosse perduta. Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) aveva praticamente vietato le corse automobilistiche nell'aggiornamento del suo statuto. Nel capitolo 5, un'unica riga affermava che: "Gli sport, le discipline o gli eventi in cui le prestazioni dipendono essenzialmente dalla propulsione meccanica non sono accettabili". Poi tale regola è stata eliminata nel 2016 e lo statuto modificato del 2023 non ne fa menzione.

Greg Martin / CIO

Inizialmente volevo capire il motivo per cui le corse come la Formula 1 non sono presenti alle Olimpiadi. Prendete i migliori piloti del mondo, metteteli in una monoposto e lasciateli correre su una pista. Ma gli sport motoristici di alto livello sarebbero follemente costosi a livello olimpico, difficili da regolamentare e non tutti i Paesi sarebbero in grado di schierare un veicolo (anche quelli con alcuni dei migliori piloti del mondo).

Qual è quindi la soluzione migliore? I go-kart.

Chris Dixon / LAT Photographic

Come nascono i campioni

Decine di piloti professionisti hanno iniziato con i go-kart. Prima di vincere tre campionati di Formula 1 Max Verstappen ha vinto diversi trofei di karting. Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton e Logan Sargeant: tutti campioni di go-kart.

Ma questa non è un'idea nuova. Le gare di go-kart, o come vengono chiamate "Olympic Motorsport" sono state introdotte ai Giochi olimpici giovanili estivi del 2018. Sei squadre di due corridori hanno gareggiato a bordo di kart elettrici. Anche se non sono state assegnate medaglie, l'attuale pilota di Formula 2 Franco Colapinto e la compagna di squadra Maria Garcia Puig hanno portato a casa un oro teorico.

Da allora la FIA (Federation Internationale de l'Automobile) ha cercato di portare le gare di go-kart alle Olimpiadi. , presentando una candidatura per le Olimpiadi estive del 2028 a Los Angeles, ma è stata respinta insieme alla kickboxing e al karate.

Chris Walker

C'è ancora speranza.

A quanto sappiamo la FIA farà un'altra proposta per portare il karting alle Olimpiadi estive del 2032 a Brisbane, in Australia. Sì, questo significa altri otto anni di attesa, ma anche che quella potrebbe essere la prima vera occasione di vedere i go-kart a livello olimpico.

"Il fatto che sia stata presa in considerazione la possibilità di inserire il karting nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici è già un primo passo soddisfacente. Ci incoraggia a continuare i nostri sforzi per perfezionare un'offerta adatta al formato di questa competizione unica nel suo genere, al fine di poter presentare nuovamente una candidatura in futuro." Portavoce della FIA via InsideTheGames

Le regole

I go-kart avrebbero molto senso come soluzione globale per le gare olimpiche. Il concetto di base è piuttosto semplice (in teoria). Ogni kart dovrebbe soddisfare uno standard concordato e approvato dalle Olimpiadi e ogni Paese dovrebbe fornire un team di meccanici, ingegneri, ecc. per supervisionare i veicoli delle rispettive squadre. Rispetto a un veicolo in stile F1, i kart sono molto, molto, molto più economici e molto più facili da standardizzare.

Il prossimo passo sarà la messa in sicurezza dei circuiti. I Giochi Olimpici Giovanili hanno utilizzato la pista di go-kart dell'Autodromo di Buenos Aires Oscar y Juan Galvez per il loro evento nel 2018. Con le Olimpiadi di Parigi del 2024 come modello, il kartodromo del Circuit Paul Ricard potrebbe ospitare ogni gara, il che renderebbe tutto bello e ordinato dal punto di vista logistico.

Morgan Mathurin / Karting Circuit Paul Ricard

Ma c'è una seconda opzione, più divertente: un percorso stradale. Sebbene sia molto più complicato dal punto di vista logistico, sono state fatte cose più folli in nome della competizione olimpica. Immaginate i migliori piloti del mondo percorrere Rue de Rivoli a Parigi o intorno all'iconica Place de l'Etoile.

Ogni Paese dovrebbe poi scegliere i piloti. Come per la maggior parte degli eventi olimpici, a eccezione forse della pallacanestro, i concorrenti saranno probabilmente giovani e talentuosi, ma relativamente sconosciuti, piloti di kart provenienti da tutto il mondo. Questo, naturalmente, significherebbe un enorme riconoscimento per i piloti sconosciuti che cercano di ottenere la loro occasione su un palcoscenico mondiale.

Ma c'è anche una seconda opzione, più divertente.

Prendiamo i migliori piloti professionisti del mondo e lanciamoli in una gara di go-kart in stile olimpico. Supponendo che tutti i piloti siano eleggibili, potremmo attingere dalle serie più importanti come F1, Formula E, IndyCar, NASCAR e il Campionato Mondiale Endurance. I 10 paesi migliori (in base alle qualifiche teoriche) sarebbero ammessi all'evento e, analogamente a qualcosa come la Race of Champions o i Giochi olimpici giovanili del 2018, un totale di 20 piloti si sfiderebbero in una serie di più gare a eliminazione diretta per determinare i vincitori delle medaglie.

Quindi divertiamoci un po'. Ecco come sarebbero le mie squadre da sogno per ogni Paese (scusate se il vostro pilota o Paese non è rappresentato nelle mie finte Olimpiadi di go-kart):

Australia: Daniel Ricciardo & Oscar Piastri

Brasile: Sergio Pietro Fittipaldi & Sergio Sette Camara

Francia: Esteban Ocon & Pierre Gasly

Gran Bretagna: Lando Norris & Lewis Hamilton

Germania: Nico Hulkenberg & Pascal Wehrlein

Giappone: Takuma Sato & Yuki Tsunoda

Messico: Pato O'ward & Sergio Perez

Paesi Bassi: Max Verstappenn & Nyck De Vries

Spagna: Carlos Sainz & Fernando Alonso

Stati Uniti: Kyle Larson & Logan Sargeant

Immaginate Kyle Larson e Lewis Hamilton che si sfidano all'ultimo giro intorno all'Arco di Trionfo, o Verstappen e De Vries che si sverniciano sotto la Torre Eiffel.

Le corse automobilistiche stanno sicuramente guadagnando terreno presso il CIO, e questa è un'ottima notizia, e non solo sul palcoscenico delle Olimpiadi Junior. Nel 2021, il CIO e la FIA hanno collaborato per l'Olympic Virtual Series, che ha riunito giocatori professionisti di tutto il mondo per competere in un torneo di Gran Turismo su più gare. L'italiano Vallerio Gallo si è aggiudicato l'oro (virtuale). In futuro potremmo assistere ad altri eventi olimpici virtuali.

FIA

Ma per portare i piloti veri su una pista vera e avere una possibilità reale di vincere l'oro olimpico, il karting è la soluzione più sensata e sembra essere molto divertente. Speriamo che il CIO e la FIA riescano a trovare un accordo per portarlo a Brisbane nel 2032, e speriamo che attiri i più grandi nomi dell'automobilismo sportivo, desiderosi di rendere orgogliosi i loro Paesi.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere gare di go-kart alle Olimpiadi?