10.500 atleti e decine di migliaia di addetti ai lavori, fra staff delle delegazioni, giornalisti, personale di sicurezza e via dicendo. La macchina organizzativa delle Olimpiadi di Parigi 2024 è immensa, praticamente una città nella città. Con tutte le difficoltà del caso, ma una in particolare: muovere quotidianamente un numero enorme di persone in contesti estremamente affollati.

E' proprio questa complessità a rendere le Olimpiadi un laboratorio perfetto per sperimentare nuovi veicoli, che possono essere sviluppati appositamente per l'occasione. E ad occuparsene è ancora una volta è Toyota in quanto "partner globale per la mobilità" dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, che ha messo a disposizione una flotta di - reggetevi forte - oltre tremila veicoli.

Al di là del numero, è interessante scoprire che cosa sono questi veicoli che in alcuni casi sembrano provenire da un film di fantascienza...

Per tutte le esigenze

Anche se non avete mai avuto la fortuna di passeggiare all'interno di un villaggio olimpico o di visitare una città nel bel mezzo dei Giochi, le svariate gare viste dal divano fanno intuire quanto la situazione possa essere caotica data la numerosità di persone provenienti da tutto il mondo. E se è pacifico che il pubblico si muova con i trasporti pubblici (a Parigi peraltro la metropolitana funziona molto bene), gli atleti e i rispettivi staff devono trovare dei mezzi alternativi altrettanto efficienti.

Per muovere le persone in zone pedonali la scelta di Toyota è ricaduta su veicoli decisamente curiosi che sembrano dei monopattini elettrici, ma... non lo sono. Si chiamano C+walk S e C+walk T, rispettivamente con o senza seduta - e servono per muoversi a una velocità massima di 6 km/h con sistemi di rilevamento degli ostacoli. A cominciare dalle altre persone che camminano a piedi.

Toyota C+walkS Toyota Toyota C+walkT

Per la mobilità personale degli atleti disabili, sono invece previsti 200 sistemi di sedie a rotelle o monoruota con manubrio per muoversi in elettrico, anche durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paraolimpici.

Se poi a muoversi nelle aree olimpiche sono gruppi di più persone, entrano in gioco circa 250 Accessible People Mover (APM), dei micropulmini elettrici accessibili anche per persone in sedia a rotelle e utilizzati come navette all'interno del villaggio Olimpico e Paralimpico.

Chiudono il cerchio 150 van tradizionali derivati dal Toyota Proace Verso - in versione elettrica ça va sans dire - e impiegati per i trasferimenti urbani su strade aperte al traffico.

Toyota Toyota Accessible People Mover

Le lunghe distanze

Le Olimpiadi di Parigi non si svolgono ovviamente in un solo luogo ma in tutta la città e pure nei dintorni. Per le distanze maggiori viene utilizzata una flotta composta da Toyota bZ4X, Proace, Proace Verso, Mirai e la nuova Lexus RX.

Arrivati a questo punto possiamo rispondere all'interrogativo anticipato dal titolo: il conto finale della flotta olimpica, considerando tutto - auto, furgoni, pulmini e personal mover - è di 3.374 veicoli di cui 500 sono a idrogeno, 845 full hybrid, 176 plug-in e 1.003 elettrici. In rappresentanza di tutti i powertrain disponibili nella gamma Toyota, ma soprattutto della filosofia di "neutralità tecnologica" che il colosso giapponese porta avanti con convinzione da anni.

Toyota Toyota Olimpiadi Parigi 2024 Toyota Toyota Olimpiadi Parigi 2024

E se vi state chiedendo che fine faranno tutte queste "Toyota" alla fine dell'Olimpiadi, la risposta è che rimarranno a Parigi. I veicoli per la mobilità personale saranno a disposizione di persone con disabilità, gli altri entreranno nelle flotte a basse emissioni della municipalità.

Comprese le 500 Toyota Mirai che si uniranno alla flotta di taxi a idrogeno di Parigi, attualmente composta da ben 1.000 macchine.