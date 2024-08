Se siete pronti a cambiare la vostra auto sportiva, ma non volete rinunciare a un grande bagagliaio e al comfort tipici di una station wagon, probabilmente avete un bel dilemma.

Dopo oltre un decennio vissuto tra le regine del segmento, l’Audi RS 6 ha nuovamente una rivale. È la nuova BMW M5 Touring che, al pari della famigliare dei Quattro Anelli, strizza l’occhio ai papà che non vogliono scendere a compromessi.

Esterni

Era dal 2010 che la M5 non veniva declinata in versione Touring. Come per l’antenata, la ricetta scelta per la nuova generazione non cambia, con la BMW che riprende in ogni aspetto l’estetica e le caratteristiche generali della berlina.

Rispetto alla versione berlina, la M5 Touring è stata leggermente allungata ma, soprattutto, si distingue per le carreggiate maggiorate: 75 mm in più all'anteriore e 48 mm al posteriore, per un totale di 5,10 m di lunghezza e 1,97 m di larghezza.

I paraurti anteriori e posteriori sono stati sostituiti con componenti più aerodinamici, come splitter e spoiler di grandi dimensioni, abbinati a minigonne laterali, conferendo all’auto un aspetto molto grintoso.

Nella parte inferiore spiccano i doppi terminali di scarico, disponibili di serie in nero cromato, insieme ai cerchi in lega dal design specifico su pneumatici 285/40 ZR20 all’anteriore e 295/35 ZR21 al posteriore.

BMW BMW M5 Touring Audi RS 6 performance

Pur avendo debuttato nel 2019, l’Audi RS 6 (più corta della M5 Touring di circa 10 cm) mantiene ancora un look attuale e alla moda, oltre che ben distinto dalle convenzionali A6 Avant. La voluminosa calandra è specifica per questo modello, col disegno del Singleframe ancora più cattivo e due prese d’aria dedicate che trasmettono un’aria decisamente aggressiva.

I fianchi sono muscolosi e ospitano cerchi fino a 22” con la possibilità di avere le pinze rosse dell’impianto frenante con dischi in carboceramica. Altrettanto cattivo il posteriore, col grande diffusore e i terminali di scarico ovali che emettono il suono rauco dell’8 cilindri.

Se siete amati dei dettagli ancora più sportivi, la gamma della RS 6 comprende anche la versione performance che, oltre ad avere 30 CV e una serie di aggiunte meccaniche, si riconosce per gli inserti in matte grey su specchietti, appendici aerodinamiche e tetto.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo BMW M5 Touring 5,10 metri 1,97 metri 1,52 metri 3,01 metri Audi RS 6 5,00 metri 1,95 metri 1,46 metri 2,93 metri

Interni

A bordo della M5 Touring, la presenza della pelle è notevole. La troviamo sia sui sedili che sul cruscotto, con diverse opzioni di colore disponibili, incluse combinazioni bicolore e un effetto lucido.

Il volante si distingue per la sua corona spessa e appiattita nella parte inferiore, oltre che per i numerosi pulsanti per accedere rapidamente alle varie impostazioni delle modalità di guida.

Secondo quanto dichiarato dalla Casa in questa fase iniziale, la dotazione di serie della nuova BMW M5 Touring include accessori come il climatizzatore automatico a quattro zone, un impianto audio Bowers & Wilkins con 18 altoparlanti, un sistema di infotainment con display curvo: uno da 12,3" per la strumentazione e uno da 14,9" per l'infotainment, dotato di grafiche esclusive, oltre all'head-up display.

Rispetto alla Serie 5 Touring standard, la capacità del bagagliaio si riduce, passando da 500 litri a 1.630 litri. Sul tetto è possibile caricare fino a 100 kg, e, come per la versione berlina della M5, la vettura è in grado di trainare un rimorchio fino a 2.000 kg.

BMW BMW M5 Touring, gli interni Audi RS 6, gli interni

Le linee spigolose della carrozzeria vengono riprese dall’abitacolo dell’Audi, che presenta una plancia dal disegno semplice e raffinato, con modanature in piano black e alluminio che circondano i display. Al centro ne troviamo due, ossia quelli dell’infotainment e della climatizzazione, mentre il quadro strumenti da 12,3” ha una grafica ricca di informazioni e personalizzabile.

Numerose le possibilità di scelta per i rivestimenti e gli inserti. Si va dai sedili beige a quelli neri con impunture rosse o blu, oltre ai pannelli in alcantara e fibra di carbonio.

Ben sfruttabile il bagagliaio, che ha una capacità compresa tra 550 e 1.680 litri. Sul tetto si possono caricare massimo 90 kg (incluso il box), mentre la capacità di traino arriva a 2.100 kg.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min/max) BMW M5 Touring 12,3" 14,9" 500/1.630 litri Audi RS 6 12,3" 10,1" 550/1.680 litri

Motori

Sotto il cofano della nuova M5 Touring troviamo il V8 biturbo da 4,4 litri, capace di erogare 585 CV e 750 Nm di coppia, affiancato da un motore elettrico integrato nel cambio automatico a otto rapporti. Questa unità elettrica aggiunge ulteriori 197 CV e 280 Nm di coppia, offrendo sia la funzione Launch Control che un extra boost per rendere ancora più rapide le accelerazioni tra i 30 e i 150 km/h.

L’unità elettrica è alimentata da una batteria agli ioni di litio con capacità di 18,6 kWh, posizionata nel sottoscocca. Secondo BMW, l’autonomia in modalità completamente elettrica è di 67 km nel ciclo WLTP, con la possibilità di ricarica fino a 11 kW in corrente alternata (AC).

La trazione integrale xDrive gestisce l’erogazione dei 727 CV complessivi e 1.000 Nm di coppia, con una configurazione che include la modalità 4WD Sport a prevalenza posteriore e la possibilità di selezionare una trazione puramente posteriore.

Le prestazioni sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, da 0 a 200 km/h in 11,1 secondi e una velocità massima che raggiunge i 305 km/h.

BMW BMW M5 Touring Audi RS 6

L’Audi è spinta da un 4.0 V8 biturbo da 600 CV e 800 Nm mild hybrid collegato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale quattro. Nel caso della versione performance, si hanno a disposizione 630 CV e 850 Nm, con lo scatto 0-100 km/h che scende di 2 decimi arrivando a 3,4 secondi.

La velocità massima è di 250 km/h nel modello base e di 280 km/h nella performance, ma scegliendo il pacchetto RS Dynamic Plus si toccano i 305 km/h.

Infine, il peso è l’elemento che differenzia maggiormente le due vetture. Se la RS 6 fa segnare 2.075 kg sulla bilancia, la M5 Touring arriva come minimo a 2.475 kg.

Prezzi

I prezzi della BMW M5 Touring non sono ancora stati annunciati per l’Italia, ma sappiamo che in Germania parte da 146.000 euro. Nel caso della RS 6, invece, il listino parte da circa 141.000 euro. Per entrambi i modelli, comunque, il preventivo finale può salire in modo importante equipaggiando i tanti optional disponibili o lasciandosi prendere la mano con le personalizzazioni per interni ed esterni.