Abbiamo visto più di qualche classico malconcio andare all'asta, ma non siamo sicuri che ci sia mai stato qualcosa di simile. A ottobre, RM Sotheby's metterà all'asta la Rudi Klein Collection, uno dei più spettacolari "sfasciacarrozze" del pianeta.

La collezione non è mai stata un segreto, ma poche persone hanno mai messo piede in questo luogo di Los Angeles. Sì, tecnicamente si tratta di uno sfasciacarrozze: negli anni Cinquanta, infatti, Rudi Klein emigrò negli Stati Uniti e alla fine avviò un'attività di rottamazione di auto europee.

Per farla breve, gli è andata bene e le cose si sono evolute al punto che si è ritrovato con una vera e propria pila di auto di ricambio e con abbastanza denaro per acquistarne di belle. Morì nel 2001 e da allora la sua famiglia ha mantenuto il posto così com'era. Con questo intendiamo dire che hanno tenuto lontano le persone mentre tutte le auto rimanevano pazientemente in attesa di essere restaurate o distrutte.

Veri gioielli d'epoca dallo sfasciacarrozze

Tra le pile di Porsche 356, le numerose Lamborghini Miura e le file di pezzi d'auto, si trovano alcune rare Mercedes 300 SL e diversi pezzi unici, tra cui una straordinaria Mercedes-Benz d'anteguerra. RM Sotheby's non ha ancora annunciato tutti i dettagli, ma le anticipazioni finora disponibili sono a dir poco stupefacenti. Ecco un'anteprima.

Robin Adams-Corteggiamento di RM Sotheby's

Mercedes-Benz 500 K "Caracciola" Coupé Speciale del 1935 di Sindelfingen

Sospettiamo che questo sarà il pezzo forte dell'asta. Si tratta di una one-off che RM Sotheby's descrive come "una delle più famose auto Mercedes-Benz del periodo prebellico".

Mercedes-Benz 300 SL "Alloy" Gullwing del 1955

Questa viene presentata come una delle 29 Gullwing in lega prodotte, e l'unica verniciata di nero.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1957

Questa prima roadster aveva un esterno rosso con interni color crema e montava ruote Rudge.

Horch 855 Special Roadster del 1939

Secondo RM Sotheby's, questa è l'unica 855 rimasta in vita. La sua storia comprende la permanenza nei musei e un po' di glamour hollywoodiano come auto da esposizione per le foto degli anni Cinquanta.

Iso Grifo A3/L Spider Prototipo di Bertone del 1967

Questa è un'altra one-off della collezione, essendo l'unica Grifo cabriolet prodotta.

Porsche 356 B 1600 "Twin-Grille" Roadster D'leteren del 1961

Tra le tante Porsche 356 che vediamo nelle foto della collezione, si ritiene che questa abbia solo 600 miglia sul contachilometri.

Kegun Morkin / RM Sotheby's Kegun Morkin / RM Sotheby's

"Scoprire una Mercedes 500K nascosta o una Alloy Gullwing è il tipo di storia che colpisce tutti, non solo gli appassionati di automobili", ha dichiarato Cary Ahl, specialista di automobili di RM Sotheby's. "Ciò che Klein ha raccolto qui è unico nel suo genere e sappiamo che molte di queste auto vivranno per generazioni, dando vita a nuovi progetti o conservate nel loro stato originale. È un'opportunità davvero entusiasmante per i collezionisti, e il cielo è il limite con questa collezione".