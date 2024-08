Quando si pensa a un veicolo antiproiettile, di solito viene in mente un grande SUV o una limousine presidenziale. U.S. Armor Group, però, sorprende tutti presentando il suo kit per la Lucid Air. E non un allestimento "qualunque", bensì la Sapphire, la versione più potente in assoluto da 1.251 CV.

Così, l'ammiraglia americana diventa un razzo a prova di qualsiasi minaccia.

Massima resistenza

Il kit di U.S. Armor Group aggiunge dei finestrini speciali capaci di resistere ai colpi di una .44 Magnum sparati da vicino. Oltre a ciò, i pannelli della carrozzeria sono rinforzati con un'armatura in materiale composito leggero che, secondo i tecnici, è 10 volte più forte dell'acciaio, pur essendo cinque volte più leggera.

Lucid Air Sapphire

Ma gli attacchi nemici possono avvenire anche per via informatica. Ecco perché la Lucid è equipaggiata con un pacchetto di sicurezza che scherma la connessione internet e Wi-Fi della vettura. Inoltre, "l'intelligenza" dell'auto è stata potenziata, con la Air che riesce a rilevare minacce vicine accedendo alle fonti della polizia e dei vigili del fuoco.

Tutto questo ben di Dio, però, ha un costo piuttosto impegnativo. Per blindare la propria Air Sapphire sono necessari 475.000 dollari (circa 425.000 euro).

Nessun problema per le prestazioni

U.S. Armor Group la definisce "il veicolo antiproiettile più veloce al mondo" e in effetti è difficile dargli torto. I tecnici dell'azienda statunitense specializzata in armature e blindature per veicoli non ha toccato minimamente il powertrain della Lucid, che è sempre composto da tre motori elettrici per un totale di 1.251 CV.

Lucid Air Sapphire, gli interni

C'è da dire, comunque, che il peso extra della carrozzeria potrebbe influire negativamente sulle prestazioni e l'autonomia. Non che ci sia da preoccuparsi in caso di fuga, se si considera che la Air Sapphire di base fa da 0 a 100 km/h in 1,89 secondi e raggiunge una velocità massima di 330 km/h, oltre ad avere un'autonomia di 687 km.

Anche coi 175 kg in più, quindi, la Lucid dovrebbe avere tutte le carte in regola per scappare in velocità da un assalto armato.