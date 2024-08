La Xiaomi SU7 Ultra non scherza. Il prototipo della Casa cinese ha messo nel mirino il record al Nurburgring e ha tutti i numeri per diventare una delle regine dell'Inferno Verde grazie ai suoi 1.548 CV.

Dopo aver presentato il concept, il brand prevede di realizzare anche il modello di serie, ma per guidarlo non basterà una patente normale.

Teoria e pratica

Secondo quanto rivelato a Carscoops dal manager di Xiaomi Lei Jun, per entrare in possesso della SU7 Ultra bisognerà "superare una serie di esami". In poche parole, chi vorrà mettere le mani su tutti i 1.548 CV dovrà dimostrare di essere in grado di gestire tutta questa potenza.

Xiaomi Xiaomi SU7 Ultra Prototype

Xiaomi non è entrata nel dettaglio delle prove, ma è lecito immaginarsi un mini corso teorico e pratico per i proprietari per imparare a controllare quella che è una hypercar in tutto e per tutto.

Ci sarà tempo per raccogliere altre informazioni, anche perché gli ordini del modello apriranno esclusivamente nel mercato cinese nei primi mesi del 2025. Il prezzo non è stato annunciato, ma sarà sensibilmente superiore ai circa 38.000 euro della SU7 Max, il modello più potente presente nella gamma attuale.

Prestazioni da corsa

In linea di massima, ci sentiamo di condividere l'idea di Xiaomi. I dati prestazionali della SU7 Ultra sono davvero impressionanti, con un'accelerazione 0-100 km/h di 1,97 secondi e lo 0-200 km/h di 5,96 secondi.

La velocità massima è di 350 km/h, mentre la frenata (fisica) può rallentare la vettura fino a 2,36 G consentendo di passare da 100 km/h a 0 in appena 25 metri. Ciò è reso possibile anche dalla grande efficienza aerodinamica, con la Xiaomi che genera 2.145 kg di deportanza alle alte velocità.

In pratica, si tratta di una Formula 1 prestata alla strada. E per sfruttare appieno le sue potenzialità in sicurezza è necessario "studiare".