La nuova auto elettrica di Xiaomi la SU7, è stata presentata durante gli ultimi giorni del 2023. Le sue linee tondeggianti potrebbero dire tanto a qualche appassionato di auto, che sarà sorpreso dal perchè.

Non in molti sanno, infatti, che dietro al design di questa nuova auto elettrica cinese ci sono tre firme d'eccezione. Stiamo parlando di Chris Bangle, il controverso designer BMW noto per aver "partorito" alcune tra le Eliche di monaco più vendute e apprezzate (in un secondo momento) di sempre, Li Tianyuan, designer della BMW iX, e James Qiu, designer dell'efficientissima Mercedes-Benz Vision EQXX.

Un aiuto grafico

L'informazione è stata rilasciata dalla casa stessa attraverso una comunicazione del presidente e cofondatore Lei Jun e attraverso un'intervista pubblicata sul social network X (ex Twitter), in cui si vedono i tre designer e lo stesso Bangle alle prese con lo studio di design della nuova auto elettrica del colosso della telefonia.

Se non avete mai sentito parlare del controverso designer, si tratta della stessa persona dietro allo stile delle BMW degli anni 2000, come per esempio la BMW Serie 5 E60 o la BMW Serie 3 E46.

SU7, l'auto elettrica di Xiaomi

Ma, come detto, Bangle non è l'unico ex designer BMW ad aver collaborato con Xiaomi per la creazione della prima auto, la SU7. La grande berlina elettrica costruita su commissione da BAIC, infatti, è stata progettata principalmente anche da Li Tianyuan, lo stesso che ha disegnato la BMW iX e James Qiu, designer della Mercedes-Benz Vision EQXX: proprio quest'ultimo è un aspetto da non sottovalutare, dato che si tratta di una delle elettriche (concept) più efficienti del mondo.

BMW iX M60 Mercedes Vision EQXX concept

Elettrica performante

Parlando di meccanica, la Xiaomi SU7 è stata progettata su una piattaforma con architettura a 800 Volt. E' equipaggiata con un pacco batterie da 101 kWh fornito da CATL che, secondo la casa, consente di guadagnare 220 km di autonomia (CLTC) in 5 minuti di ricarica e 550 km di autonomia con una sosta di 15 minuti alla colonnina, per una percorrenza massima di 800 km.

Disponibile in due versioni, una a trazione posteriore e una integrale, l'auto, nella sua variante più potente, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e di raggiungere i 265 km/h di velocità massima. Non è chiaro quando e se arriverà in Europa.

L'intervista ai designer su X (Twitter)