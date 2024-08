Non è un restomod, ma non è nemmeno un modello del tutto nuovo. Eppure è prodotta ufficialmente da Land Rover. La Defender classica, quella venduta tra il 2012 e il 2016, torna disponibile sulla rete ufficiale del marchio e lo fa in modo tutt'altro che banale.

Infatti, si tratta di un restauro - molto costoso - di un'auto donatrice da parte della divisione Works Bespoke nel Regno Unito. Disponibile nelle versioni 90 e 110, il prezzo parte da almeno 225.000 euro.

Un restauro "light", ma potente

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale che racconta il ritorno del fuoristrada, la divisione Works Bespoke dell'azienda "seleziona con cura i veicoli donatori" e li dota tutti di un V8 aspiro. Si tratta di un motore originale Land Rover da 5 litri con una potenza di 405 CV e 515 Nm abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Land Rover Defender 110 Classic, il posteriore

Oltre al motore, i tecnici inglesi si occupano di rivedere l'intero assetto della vettura. Per esempio, sulla Land Rover restaurata ci sono ammortizzatori Bilstein, molle Eibach e barre antirollio. Inoltre, sulla Defender troviamo freni Alcon a quattro pistoncini con dischi anteriori da 335 mm e posteriori da 300 mm.

A bordo, invece, è presente un piccolo display da 3,5" con tanto di navigatore e radio DAB.

Riservata ai collezionisti

Come potete immaginare, ci sono molte opzioni di personalizzazione, che vanno da una tenda montata sul tetto e accessibile da una scaletta a una conversione completa in camper, trasformando la sezione posteriore dell'abitacolo in un'accogliente zona giorno.

Ma arriviamo alla nota dolente, ossia il prezzo. Land Rover chiede 190.000 sterline per il modello base 90 a tre porte, ovvero l'equivalente di 225.000 euro.

Land Rover Defender Classic, gli interni

Se si passa alla versione 110 a cinque posti, si spendono almeno 199.000 sterline (237.000 euro), mentre se si sceglie il modello 110 a sette posti, il prezzo sale a 204.000 sterline (243.000 euro). Naturalmente, a ciò bisogna aggiungere l'IVA e le eventuali personalizzazioni.

Per fare un contro, la "nuova" Defender Octa - il top di gamma assoluto con 635 CV - ha un prezzo base di circa 187.000 euro.