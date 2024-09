Il V12 è un motore a rischio d'estinzione. Lo abbiamo visto negli scorsi anni, con sempre più supercar soggette al downsizing o all'elettrificazione, pur non compromettendo le prestazioni e la potenza allo stato puro.

La nuova Aston Martin Vanquish, però, segue una linea tutta sua. Non ci sono batterie, motori elettrici o "perdite" di cilindri nella nuova "halo car" di Gaydon. Anche la nuova generazione, infatti, mantiene i 12 cilindri, sfoggiando tutti i suoi 835 CV.

Aston Martin Vanquish, gli esterni

La nuova Vanquish mantiene il legame stilistico col passato, anche se il design è ancora più slanciato e aerodinamico. Il passo allungato di 80 mm ha permesso di accentuare la presenza su strada, enfatizzando anche gli sbalzi della zona anteriore.

Il design trae ispirazione dalle vetture storiche e dalle moderne auto da corsa di Aston Martin, incorporando elementi funzionali come le feritoie ispirate alla Formula 1 e la coda Kamm per ridurre la resistenza aerodinamica.

Aston Martin Aston Martin Vanquish (2024)

Il tetto panoramico in vetro a tutta lunghezza - introdotto per la prima volta su un modello V12 - offre una nuova esperienza di guida, mentre la griglia anteriore ampliata favorisce il raffreddamento del V12.

Altre caratteristiche distintive includono i fari Matrix LED con firma luminosa aggiornata, le maniglie delle porte a scomparsa e gli specchietti retrovisori senza cornice, progettati per migliorare l'aerodinamica e la visibilità. La parte posteriore è dominata da fianchi ampi, un diffusore a tutta larghezza e un nuovo impianto di scarico che esalta il sound del motore.

Ma chi desidera di più, è disponibile un sistema di scarico opzionale in titanio, più leggero e ancora più cattivo.

Aston Martin Vanquish, gli interni

Gli interni della nuova Aston Martin hanno una configurazione con due posti secchi e, come ci si aspetta da una granturismo di lusso, i materiali sono di altissimo livello. Il comfort è garantito dai sedili Sport Plus di serie, con la possibilità di optare per sedili Performance in fibra di carbonio, entrambi progettati per una posizione di guida ottimale. La parte posteriore dell'abitacolo è studiata per ospitare un set di valigie su misura Schedoni.

Aston Martin Aston Martin Vanquish, la plancia

La tecnologia è costituita dal quadro strumenti digitale da 10,25" dal display del sistema di infotainment da 10,25" nella console centrale. L'infotelematica è stata sviluppata internamente da Aston Martin e consente una connettività avanzata tramite una nuova applicazione mobile, offrendo funzioni come la navigazione basata su mappe 3D e il controllo remoto del veicolo.

Non mancano le possibilità di personalizzazione tramite il servizio "Q by Aston Martin", coi clienti che possono creare un esemplare unico scegliendo tra infinite opzioni per i rivestimenti, le modanature e i colori.

Aston Martin Vanquish, il motore

Come detto, la Vanquish continua a essere spinta da un 12 cilindri. Più precisamente, sotto al cofano troviamo un 5.2 biturbo da 835 CV e 1.000 Nm.

Il nuovo motore è stato progettato con una serie di miglioramenti tecnici che ne aumentano l'efficienza e la potenza specifica, che ora raggiunge i 160 CV/litro. Tra le innovazioni principali, vi sono un blocco cilindri e bielle rinforzati, teste cilindri riprogettate e un sistema di aspirazione e scarico ottimizzato.

Ciò si traduce in turbocompressori capaci di raggiungere una velocità massima superiore del 15% rispetto all'unità precedente e negli iniettori di carburante che hanno una portata superiore del 10%.

Un’altra caratteristica distintiva della Vanquish 2024 è la tecnologia Boost Reserve, che rende il motore più reattivo e particolarmente efficace nelle manovre di sorpasso.

Aston Martin Aston Martin Vanquish (2024)

Per la prima volta in una sportiva V12 a motore anteriore di Aston Martin, troviamo un cambio automatico ZF a 8 marce abbinato a un differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato (e-diff). Questo sistema, integrato nel programma elettronico di stabilità (ESP), migliora significativamente la dinamica del veicolo, garantendo maggiore agilità nelle curve strette e controllo durante la guida ad alta velocità.

Con un rapporto di trasmissione finale ottimizzato per la velocità massima, la Vanquish raggiunge i 345 km/h.

Oltre al motore, comunque, la nuova Aston Martin vanta un telaio completamente rivisto. Basata su una struttura in alluminio, la Vanquish adotta sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink, condividendo questa sofisticata architettura con i modelli DB12 e Vantage.

Il telaio presenta un passo allungato di 80 mm ed è dotato di una serie di rinforzi strutturali che aumentano del 75% la rigidità laterale rispetto alla precedente DBS 770 Ultimate, garantendo una maggiore stabilità e una guida più coinvolgente. C'è anche una nuova configurazione degli ammortizzatori Bilstein DTX.

Aston Martin Aston Martin Vanquish, la vista posteriore

Progettata per garantire comfort nei lunghi viaggi e prestazioni sportive quando richiesto, la Vanquish permette al conducente di scegliere tra le modalità GT, Sport e Sport+ per adattare la risposta del veicolo al proprio stile di guida.

L'aggiunta di barre antirollio di maggior diametro e un sistema di sterzo elettrico servoassistito ricalibrato migliorano ulteriormente la precisione e la risposta del veicolo.

Il differenziale elettronico (e-diff), integrato con il sistema di controllo della stabilità (ESP), permette alla Vanquish di adattarsi alle condizioni di guida e alle preferenze del conducente. A completare la dotazione ci sono l'impianto frenante con dischi in carboceramica e i nuovi pneumatici Pirelli P Zero studiati appositamente per la vettura, montati su cerchi in lega da 21".

Aston Martin Vanquish, i prezzi

Aston Martin non ha comunicato i prezzi della nuova Vanquish, anche se è probabile che l'assegno da staccare sia di almeno 250.000-300.000 euro. A giustificare l'incremento di prezzo rispetto a tutti gli altri modelli della gamma è anche la produzione limitata, con la Casa che prevede di realizzare solo 1.000 esemplari.

Le prime consegne sono previste da ottobre 2024.