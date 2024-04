L'Aston Martin DBX sarà in vendita nel secondo trimestre del 2024 con interni completamente rinnovati e altri aggiornamenti minori. Il SUV è entrato a far parte della gamma della casa automobilistica nel 2020, dando vita a un'offerta pratica che ha contribuito alla crescita delle vendite.

Aston sta ora portando il design del modello in linea con le sue ultime offerte, mentre abbandona il modello base, lasciando solo la variante DBX707.

Dentro cambia tutto

La DB12 e la Vantage ispirano l'abitacolo rinnovato della DBX707. Una linea di design orizzontale divide la plancia, separando il sistema di infotainment dal quadro strumenti e dalla console centrale. A differenza di altri veicoli di lusso moderni, la DBX conserva una tonnellata di pulsanti e interruttori che controllano il sistema HVAC, la sensazione dello sterzo, le impostazioni delle sospensioni, la modalità di guida e altro ancora.

Dietro il nuovo volante si trova un display digitale da 12,3 pollici. Al centro della plancia si trova uno schermo da 10,25 pollici con il software di infotainment di nuova generazione di Aston, dotato di Apple CarPlay e Android Auto senza fili.

Aston Martin offrirà tre allestimenti per la DBX707 aggiornata: Inspire Sport, Inspire Comfort e le creazioni Q su misura. L'impianto audio da 14 altoparlanti e 800 watt è di serie, ma i clienti possono passare a un sistema audio Bowers & Wilkins da 23 altoparlanti e 1.600 watt.

Piccoli aggiornamenti esterni

L'esterno rimane per lo più invariato, ma ci sono alcune modifiche evidenti. La DBX è ora dotata di maniglie delle porte che si aprono verso l'esterno quando il SUV viene sbloccato e di nuovi specchietti laterali con vetro a filo.

Aston Martin DBX707 (2024), la vista posteriore

Aston sta anche ampliando la selezione di colori della DBX con cinque nuove tonalità: Nero Epsilon, Giallo Helios, Verde Sprint, Verde Malachite e Verde Aura. Sarà disponibile anche il Podium Green, che in precedenza era un'esclusiva della DBX707 ARM23 Edition.

Motore V8 biturbo da 707 CV confermato

Il motore V-8 biturbo da 4,0 litri del marchio continua ad alimentare il SUV, con la stessa potenza di 707 CV. Un cambio automatico a nove rapporti con frizione a bagno d'olio trasmette la potenza al sistema di trazione integrale che può inviare il 100% della coppia alle ruote posteriori. Nel frattempo, gli ammortizzatori elettronici e le sospensioni pneumatiche ricevono una nuova taratura per migliorare la maneggevolezza.

Secondo Aston, la 707 è in grado di raggiungere le 60 miglia orarie da fermo (0-96,56 km/h) in 3,1 secondi e la velocità massima di 310 km/h. I freni carboceramici anteriori da 16,5 pollici e posteriori da 15,4 pollici che si nascondono dietro i cerchi di serie da 22 pollici garantiscono la potenza di arresto. Come optional sono disponibili anche cerchi in lega da 23 pollici.

Aston Martin inizierà a costruire la nuova DBX707 nel secondo trimestre del 2024, con consegne previste a partire dal terzo trimestre. Il marchio non ha comunicato il prezzo del SUV, ma l'attuale 707DBX a listino parte da 262.664 euro.