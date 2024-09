La gamma Land Rover è in piena evoluzione. A breve, la Casa inglese lancerà la prima Range Rover 100% elettrica, mentre nel prossimo futuro è atteso un secondo modello a batteria di dimensioni più "piccole".

Di quest'ultimo modello se ne parla da anni, ma solo di recente abbiamo avuto la possibilità di vederlo per la prima volta. Un video di CarSpyMedia, infatti, mostra una Range Rover compatta nei pressi del Nurburgring.

Appuntamento al 2026

Il video mostra il SUV elettrico mentre viene scaricato da una bisarca e consegnato all'impianto di prova di JLR al Nurburgring. Il nome di questa Land Rover non è ancora stato annunciato, anche se dalle proporzioni sembrerebbe evidente il legame con la Velar.

Tuttavia, il brand britannico potrebbe decidere di adottare una nomenclatura completamente diversa per i suoi modelli elettrici. Restano da scoprire anche le caratteristiche tecniche del modello, che potrebbe adottare batteria e motori elettrici differenti da quelli pensati per la Range Rover EV.

In ogni caso, dopo questo primo avvistamento è possibile che Land Rover inizi a snocciolare qualche informazione in più, magari una foto/video teaser alla volta nei prossimi mesi, prima del debutto ufficiale previsto per il 2026.

La Range Rover EV è pronta

Intanto, continua l'attesa per la Range Rover Electric, che sarà lanciato entro fine 2024 e che sarà prodotta nello stabilimento di Solihull, nel Regno Unito. A febbraio, Jaguar Land Rover ha rivelato che la lista d'attesa del modello elettrico aveva superato le 16.000 unità.

Range Rover Electric, il teaser

Land Rover ha rivelato pochissimi dettagli sul SUV a batteria. La piattaforma sarà la MLA-Flex - la stessa utilizzata per le versioni con motore termico - con architettura a 800 V per ricariche rapidissime. L'estetica nel suo complesso non dovrebbe cambiare più di tanto, con l'elettrica che dovrebbe mantenere le linee delle varianti tradizionali.

Stesso discorso per le capacità nel fuoristrada, con la Range Rover EV che sarà in grado di superare guadi di 85 cm, come la Defender.