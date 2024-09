A quasi sette anni dal debutto la Lynk & Co 01 si aggiorna per la seconda volta e propone per questo 2024 un leggerissimo restyling accompagnato da un aumento di potenza del sistema ibrido plug-in e da una riduzione dei consumi omologati.

In realtà le modifiche estetiche rispetto al modello uscente sono davvero minime, con il marchio di Geely che si è concentrato soprattutto sulle ottimizzazioni del powertrain ibrido e delle tecnologie di bordo. Al momento non sono stati ufficializzati né i prezzi né la data di lancio del rinnovato SUV sino-svedese.

Lynk & Co 01 (2024), gli esterni

In pratica a distinguere esternamente la versione 2024 della Lynk & Co 01 dal modello ancora in vendita sono piccoli dettagli come la griglia anteriore in nero lucido, i cerchi in lega di nuovo disegno e la forma delle luci posteriori a LED.

Lynk & Co Lynk & Co 01 (2024), il dettaglio della griglia in nero lucido

Le uniche altre novità annunciate riguardano tre inedite tinte di carrozzeria che sono Crystal White, Sparkling Black e Mineral Green Metallic, quella visibile nell'unica foto ufficiale della nuova Lynk & Co. Si tratta comunque di una novità importante rispetto ai due soli colori disponibili fino a oggi che sono il nero e il blu.

Lynk & Co 01 (2024), le dimensioni

Tra le informazioni ufficiali manca al momento ogni riferimento alle misure esterne della Lynk & Co 01 del 2024, ma è lecito immaginare che non cambino rispetto a quelle attuali che riportano una lunghezza di 4,54 metri, una larghezza di 1,85 metri e un'altezza di 1,69 metri.

Lynk & Co Lynk & Co 01 (2024), il dettaglio dei nuovi cerchi in lega

Probabilmente rimane invariata anche la capacità di carico del bagagliaio posteriore che oltre agli schienali dei sedili frazionati 40:60 offre oggi una volumetria di 466/1.213 litri.

Lynk & Co 01 (2024), gli interni

Dentro la Lynk & Co 01 (2024) si segnala il debutto di un sistema di infotainment evoluto che oltre a un display touchscreen HD da 15,4" (era da 12,7") utilizza un potente chip Qualcomm Snapdragon 8155 che garantisce tempi di risposta più rapidi.

Nuovi sono anche i comandi fisici sul volante che riducono i rischi di distrazione dalla guida e dalla strada.

Lynk & Co 01 (2024), i motori e la tecnologia

La principale novità 2024 della Lynk & Co 01 è proprio nel sistema ibrido plug-in che guadagna potenza passando da 261 a 280 CV e incrementa pure la coppia che arriva a 535 Nm (contro i precedenti 425 Nm).