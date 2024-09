L'auto diesel è ancora molto amata in Italia e lo dimostra il fatto che da inizio 2024 una vettura su sette venduta nel nostro Paese è alimentata a gasolio.

Questo amore per il diesel, per quanto in calo rispetto a soli otto fa quando le auto a gasolio rappresentavano più della metà delle vendite, si è però sempre scontrato con un prezzo alla pompa che è storicamente tra i più alti in Europa.

A confermare questa poco invidiabile primato dell'Italia ci sono i dati della Commissione Europea che riporta i prezzi aggiornati nei diversi Paesi Ue che ci vede tra i più cari del continente. Scopriamo quanto costa il diesel nel resto d'Europa e perché da noi i prezzi sono così alti.

In Italia il diesel non è il più caro d'Europa, ma quasi

Iniziamo col dire che l'Italia si piazza al quarto posto nella classifica del diesel più caro d'Europa con un prezzo medio di 1,668 euro/l, dietro a Irlanda, Finlandia e Belgio, primo in graduatoria con una media di 1,697 euro/l.

Pompa di gasolio

Se contiamo anche il Regno Unito, che è fuori dalla Ue ma vede il gasolio venduto all'equivalente di 1,698 euro/l, allora l'Italia slitta al quinto posto. Una curiosità: il Paese dove si spende di meno per fare il pieno a un'auto diesel è Malta dove un litro di gasolio costa 1,210 euro/l e si risparmia il 27% rispetto all'Italia.

I prezzi del gasolio per auto in Europa a settembre 2024

Paese Prezzo Belgio 1,697 euro/l Finlandia 1,683 euro/l Irlanda 1,676 euro/l Italia 1,668 euro/l Paesi Bassi 1,640 euro/l Danimarca 1,611 euro/l Francia 1,609 euro/l Grecia 1,564 euro/l Germania 1,561 euro/l Slovenia 1,556 euro/l Media ponderata Ue (27) 1,547 euro/l Austria 1,534 euro/l Ungheria 1,532 euro/l Croazia 1,531 euro/l Portogallo 1,530 euro/l Lettonia 1,522 euro/l Svezia 1,511 euro/l Estonia 1,500 euro/l Cipro 1,487 euro/l Polonia 1,470 euro/l Romania 1,444 euro/l Slovacchia 1,443 euro/l Spagna 1,424 euro/l Lussemburgo 1,411 euro/l Repubblica Ceca 1,407 euro/l Lituania 1,371 euro/l Bulgaria 1,277 euro/l Malta 1,210 euro/l Regno Unito 1,698 euro/l

La forte incidenza delle accise

Il principale motivo dei prezzi italiani così alti va trovato soprattutto nella forte incidenza delle accise che per l'Italia sono le più alte d'Europa. I 0,617 euro/l di imposta sulla produzione e vendita del gasolio sono infatti i più alti del continente, superati solo dai 0,626 euro/l del diesel nel Regno Unito.

Questo significa che nei distributori italiani il gasolio è gravato da un 37% di accise, per gli inglesi la percentuale scende al 36,8% e addirittura per i portoghesi tocca appena l'11%.

Prezzi carburanti

Il Portogallo è infatti una sorta di "isola felice" da questo punto di vista, dato che le tasse sul diesel arrivano appena a 0,169 euro/l, cioè quasi quattro volte meno dell'Italia.

Le accise sul diesel in Europa a settembre 2024

Paese Accisa Italia 0,617 euro/l Francia 0,608 euro/l Belgio 0,600 euro/l Irlanda 0,575 euro/l Paesi Bassi 0,516 euro/l Finlandia 0,510 euro/l Danimarca 0,476 euro/l Malta 0,472 euro/l Germania 0,470 euro/l Slovenia 0,450 euro/l Lussemburgo 0,440 euro/l Romania 0,438 euro/l Lettonia 0,414 euro/l Grecia 0,410 euro/l Cipro 0,400 euro/l Austria 0,397 euro/l Repubblica Ceca 0,396 euro/l Croazia 0,383 euro/l Spagna 0,379 euro/l Estonia 0,372 euro/l Lituania 0,372 euro/l Polonia 0,369 euro/l Slovacchia 0,368 euro/l Svezia 0,366 euro/l Ungheria 0,360 euro/l Bulgaria 0,329 euro/l Portogallo 0,169 euro/l Regno Unito 0,626 euro/l

Anche l'Iva ha il suo peso

Un altro fattore da considerare per la creazione del prezzo del diesel alla pompa è quello dell'Iva (o VAT in inglese), ovvero quell'imposta sul valore aggiunto che esiste in tutti i Paesi d'Europa e la cui incidenza percentuale non è stata ancora armonizzata a livello continentale.

Per quanto molto vicine tra di loro, le percentuali di VAT sul prezzo del gasolio per autotrazione variano abbastanza in Europa, passando da un minimo del 17% in Lussemburgo a un massimo del 27% in Ungheria. In Italia il diesel, così come la benzina, ha un'Iva al 22%.

L'Iva sul diesel in Europa a settembre 2024

Paese Iva (%) Ungheria 27 Croazia 25 Danimarca 25 Svezia 25 Finlandia 24 Grecia 24 Irlanda 23 Polonia 23 Portogallo 23 Italia 22 Slovenia 22 Belgio 21 Repubblica Ceca 21 Lettonia 21 Lituania 21 Paesi Bassi 21 Spagna 21 Austria 20 Bulgaria 20 Estonia 20 Francia 20 Slovacchia 20 Cipro 19 Germania 19 Romania 19 Malta 18 Lussemburgo 17 Regno Unito 20

Senza le tasse il diesel italiano sarebbe tra i più economici

Per capire il grande peso di accise e Iva sul prezzo dei carburanti e in particolare sul diesel basta infatti scorrere la classifica europea dei prezzi senza tasse.

In questa graduatoria dei prezzi "nudi e crudi" prima delle imposte scopriamo che se non ci fossero le tasse in Italia il gasolio costerebbe appena 0,739 euro/l, prezzo tra i più economici nei Paesi del Vecchio Continente, vicino a quello di Francia e Germania.

Indicatore del carburante

Il prezzo più basso in assoluto è in questo caso quello di Malta a quota 0,553 euro/l senza tasse, mentre il più alto è quello della Finlandia da 0,846 euro/l.

Il prezzo del diesel in Europa a settembre 2024 (senza tasse)