Ad agosto 2024 sono state immatricolate in Italia 69.121 auto, un numero che paragonato allo stesso mese del 2023 si traduce un calo del 13,4%.

Nei primi otto mesi di quest'anno le auto nuove targate arrivano così a quota 1.080.447 e registrano quindi un +3,8% sullo stesso periodo del 2023. Rispetto a gennaio-agosto 2019, ultimo riferimento pre pandemia, rimane invece sensibile il calo, al -18,5%.

Di fronte ai numeri in flessione di agosto l'UNRAE torna a chiedere con urgenza al Governo una strategia di accompagnamento della transizione energetica, ponendo come priorità "che i 240 milioni di fondi residui degli incentivi 2024 vengano resi disponibili ben prima della fine dell’anno, per rifinanziare le dotazioni esaurite della fascia 0-20 g/Km di CO2".

Il Residente di UNRAE, Michele Crisci ribadisce:

"Sono necessarie scelte cruciali per supportare la transizione energetica, a partire dal recupero di ulteriori 250 milioni di euro (parte del miliardo previsto per il 2025) sottratti

dal DL Coesione, l’eliminazione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/Km o, in alternativa, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/Km. Queste iniziative devono far parte di un più ampio piano strategico triennale per il 2025, 2026 e 2027".

Le alimentazioni più vendute

Finiti in un giorno gli incentivi, le auto elettriche crollano ad agosto con un preoccupante -36,1% e arrivano al 3,7% di quota di mercato, mentre le auto ibride guadagnano il 2% e rappresentano ben il 40,6% del mercato totale (12,4% le full hybrid e 28,2% le mild hybrid). Per le ibride plug-in quello di agosto è un mese in calo (-28,2%) con una quota del 3,5%.

Tra le altre alimentazioni si segnala il -18,8*% delle auto a benzina (28,1% del mercato) e la costante discesa delle diesel che perdono il 32,1% e arrivano al 13,4% di share.

Le vetture alimentate a Gpl scendono del 6,8% e arrivano al 10,6% del totale immatricolato, mentre sono praticamente sparite le auto a metano che arrivano ad appena 3 unità e toccano il minimo storico dello 0,0% di quota.

Le auto ibride più vendute ad agosto 2024

Fiat Panda

Fiat Panda, 3.325 Toyota Yaris Cross, 1.90 Ford Puma, 1.648 Toyota Yaris, 1.539 Lancia Ypsilon, 1.186 Jeep Avenger, 1.130 Kia Sportage, 949 Volkswagen Tiguan, 566 Toyota C-HR, 543 Fiat 600, 475

Le auto a benzina più vendute ad agosto 2024

Opel Corsa

Opel Corsa, 1.407 MG ZS, 1.235 Peugeot 208, 1.232 Jeep Avenger, 940 Toyota Aygo X, 929 Peugeot 2008, 876 Hyundai i10, 849 Kia Picanto, 849 Volkswagen T-Roc, 768 Dacia Sandero, 745

Le auto diesel più vendute ad agosto 2024

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, 731 BMW X1, 700 Audi Q3, 662 Audi A3, 500 Volkswagen T-Roc, 478 BMW X2, 425 Mercedes GLA, 390 Skoda Octavia, 321 Jeep Compass, 312 Fiat Tipo, 288

Le auto a GPL più vendute ad agosto 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero, 2.134 Dacia Duster, 1.267 Renault Captur, 1.196 Renault Clio, 757 DR 5.0, 524 Dacia Jogger, 269 DR 3.0, 161 Lancia Ypsilon, 152 EVO 5, 140 DR 6.0, 138

Le auto elettriche più vendute ad agosto 2024

Tesla Model Y

Tesla Model Y, 376 Volvo EX30, 263 BMW iX1, 155 Volkswagen ID.3, 124 MG4, 106 Ford Explorer, 96 Peugeot 2008, 95 BYD Seal, 92 Peugeot 208, 71 Fiat 500, 69

Le auto ibride plug-in più vendute ad agosto 2024

Cupra Formentor

Cupra Formentor, 320 Toyota C-HR, 310 BMW X1, 132 Audi Q5, 117 Volvo X60, 117 Ford Kuga, 115 Jeep Renegade, 91 Volkswagen Tiguan, 82 Mercedes GLC, 62 Porsche Cayenne, 53

Le auto a metano più vendute ad agosto 2024

Volkswagen Polo, 2 Skoda Octavia, 1

Le auto più vendute ad agosto 2024, la top 50