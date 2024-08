Continua ad abbassarsi il prezzo di benzina e diesel in Italia, nonostante storicamente nel periodo estivo si siano osservati aumenti. Un trend riportato sul sito Osservaprezzi carburanti del Mimit, che negli ultimi 6 mesi ha registrato un costante calo.

Con l'esodo estivo ormai cominciato si tratta di una buona notizia per gli automobilisti in viaggio verso le località di vileggiatura. Vediamo ora nel dettaglio il prezzo di benzina e diesel in Italia.

Prezzo benzina e diesel in Italia

Nella settimana dal 5 all'11 agosto 2024 il prezzo della benzina in Italia in media è stato di 1,827 euro al litro, in calo di 10,63 centesimi rispetto alla settimana precedente. Anche il prezzo del gasolio è sceso per assestarsi a 1,705 euro al litro, -12,05 rispetto a 7 giorni prima. È salito invece il prezzo del GPL, arrivato ora a 0,721 euro al litro, con un sovrapprezzo di +0,34. Infine il metano continua a salire e ha raggiunto quota 1,308 al chilo, +0,67.

Il prezzo medio dei carburanti in Italia (5-11 agosto 2024)

Carburante Prezzo medio Benzina 1,827 Gasolio 1,705 GPL 0,721 Metano 1,308

Guardando al prezzo di benzina, diesel, GPL e metano in autostrada - le rilevazioni del Ministero sono giornaliere e pubblicate alle 8.00 di mattina - per quanto riguarda la modalità self service si registrano cali. La benzina infatti ha un prezzo di 1,91 euro al litro mentre il gasolio viaggia su 1,809. GPL e metano sono rispettivamente a 0,856 e 1,457.

I prezzi dei carburanti in autostrada