Abbiamo già visto macchine Lego a grandezza naturale e le abbiamo anche viste muoversi. Ma una McLaren P1 in scala 1:1 che fa un giro di Silverstone con i propri mezzi? Questa è una novità. E non si tratta nemmeno di un giro troppo lento.

Prima di cliccare play sul video qui sotto, ecco alcune statistiche sbalorditive da considerare. È composta da 342.817 pezzi singoli Lego Technic, utilizzando 393 forme diverse di mattoncini, tra cui 11 realizzate appositamente per questa costruzione. L'esterno è composto da pezzi flessibili per dare alla P1 la sua forma sinuosa e anche per evitare che si sfasci prima della prima curva.

È alimentata da ben 768 motori Lego raggruppati in otto pacchetti di motori. Sono le batterie Lego Technic a farli girare, ma non si tratta solo di un affare Lego. Viene utilizzata anche una batteria per auto per garantire un'autonomia sufficiente per un giro.

Lando Norris, dalla F1 alla P1 di Lego

McLaren non svela i dettagli del telaio, ma da quello che si vede nel video, tutto tranne le ruote, il quadro strumenti e il volante sono in realtà Lego. Il pilota della McLaren F1 Lando Norris ammette di essere nervoso appena salito sull'auto, ma, infilato nel sedile Lego, si mette il casco e parte per il circuito.

In alcuni punti il video è ovviamente accelerato, ma l'auto non striscia lungo il percorso. Norris dice che in realtà si guida abbastanza bene e che in una curva si fa addirittura strada sul cordolo. Gli specchietti laterali tremano a causa del vento, ma alla fine del giro la McLaren P1 sembra stare bene. Non conosciamo il tempo sul giro o la velocità raggiunta, ma considerando che quest'auto di 1.225 kg è alimentata da motori Lego, si tratta di un'impresa davvero impressionante.

Volendo c'è anche il kit 1:8 di Lego Technic

"Avendo lavorato al programma originale della P1 per McLaren, è sorprendente vedere così tanti elementi della McLaren P1 originale portati in vita in modo così realistico dal team di Lego Technic per il modello in scala reale", ha dichiarato Ben Gulliver, direttore dei test e dello sviluppo di McLaren. "L'auto era un'icona del suo tempo. Spero che, grazie a questa collaborazione con il Gruppo LEGO, saremo in grado di ispirare la prossima generazione di progettisti e ingegneri a spingersi oltre i confini dell'innovazione automobilistica".

Fotogallery: La McLaren P1 di Lego a grandezza naturale

7 Foto McLaren

Naturalmente non è possibile acquistare una McLaren P1 in scala reale. Ma è disponibile un kit Technic della McLaren P1 in scala 1:8 (qui l'articolo in inglese) che consente ai costruttori di mattoncini di realizzare i propri sogni di supercar Lego.