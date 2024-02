Con il passare degli anni i modelli di auto Lego sono diventati sempre più sofisticati e oggi ce ne sono di ogni dimensione e per tutti i gusti (e tutte le tasche). Negli Stati Uniti, a Legoland Florida, l'azienda ha voluto esporre qualcosa di speciale e ha chiesto a un team di costruttori di creare una replica a grandezza naturale della Ferrari 296 GTS interamente in mattoncini.

Il modello, che secondo Lego ha richiesto 1.850 ore di lavoro a una squadra di dieci persone, è dotato di fari, luci posteriori e illuminazione della targa funzionanti.

Il volante è vero!

La portiera del guidatore si apre e l'abitacolo, anch'esso costruito interamente con mattoncini Lego (ad eccezione di un vero volante della 296 GTS), è caratterizzato da un cruscotto bicolore beige e nero e da una coppia di sedili che, probabilmente, non sono i più comodi del mondo.

Persino il V6 biturbo è fatto di mattoncini e, nonostante la supercar sia quasi tutta di plastica, pesa più di una 296 GTS reale, funzionante e guidabile: parliamo di quasi due tonnellate contro i 1.539,94 kg dell'auto vera.

La Ferrari 296 realizzata interamente con i mattoncini Lego

Di quanti mattoncini è fatta?

Se mai vi doveste trovare dalle parti di Legoland Florida, sappiate che dall'8 marzo sarà possibile vedere questa Ferrari dal vivo. Il numero di mattoncini utilizzati per costruirla non è stato comunicato, ma considerando che per modelli come la Ferrari F40, la Volvo V70 o il Ford F-150 Lightning sono serviti circa 350.000 pezzi, la Ferrari 296 GTS potrebbe essere vicina a questa cifra.

Considerando inoltre che negli Stati Uniti il costo medio della maggior parte dei set Lego è di circa 10 centesimi per mattoncino, si potrebbe dire che il costo di costruzione di questa 296 GTS potrebbe aggirarsi attorno ai 35.000 dollari (32.400 euro circa al cambio attuale).