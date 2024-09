Quanto sarebbe bello avere un'auto che varia le proprie dimensioni in funzione del luogo in cui deve essere guidata? Se la vostra risposta è "molto", sappiate che qualcuno ha creato un veicolo con queste caratteristiche.

Si chiama City Transformer CT-2 ed è la seconda generazione dell'innovativo quattro ruote elettrico a due posti in grado di modificare la propria larghezza per adattarsi alle varie condizioni di traffico delle città. Debutta al Salone Auto di Torino dove si può vedere dal vivo.

Il nostro video live

Un veicolo pronto a tutto

Il City Transformer CT-2 di seconda generazione è lungo 2,5 metri, ha un design ricercato e un vano di carico da ben 450 litri. La sua principale caratteristica, ovvero la carreggiata allargabile, è stata ricavata grazie alla presenza di uno speciale telaio, che può modificare la propria larghezza passando da 1 metro in configurazione City, con velocità massima di 40 km/h, a 1,3 metri nella configurazione Performance, con velocità massima di 90 km/h.

THE POP BOX City Transformer CT-2

Ovviamente il powertrain è 100% elettrico, con l'alimentazione che viene fornita da una batteria LFP in grado di garantire fino a 180 km di autonomia quando completamente carica.

In arrivo a breve

Il debutto commerciale del City Transformer CT-2 sui principali mercati europei è fissato per l'ultimo trimestre del 2026, periodo a partire dal quale il veicolo sarà disponibile sia in una versione passeggeri, con sedili disposti in linea, sia in una variante Cargo, monoposto e con un vano di carico più ampio.

THE POP BOX City Transformer CT-2, gli interni

Il veicolo è già in vendita con un prezzo finale di 16.000 euro è per preordinarlo è sufficiente versare 150 euro (rimborsabili) sul sito ufficiale.