Nel 2019 a Torino si svolgeva il Parco Valentino Motor Show, un salone che per la prima volta esponeva le auto all'aria aperta accorciando le distanze tra il pubblico e le novità di prodotto, tutte visibili o addirittura in prova gratuitamente. Oggi, a distanza di cinque anni, la città ospita il Salone Auto Torino, un evento alla prima edizione che eredita la formula del Parco Valentino Motor Show e la attualizza.

In mostra ci sono vetture di ben 41 case costruttrici e a raccontarvi l'evento, che parte oggi e dura fino a Domenica 15 settembre, ci siamo anche noi di Motor1.com.

Salone Auto Torino 2024, cosa vedere

In anteprima mondiale al Salone Auto Torino c'è l'Abarth 600e, l'auto più potente mai prodotta dal marchio nell'orbita di Stellantis.

Il pubblico, che può visitare il Salone di Torino dalle ore 9 alle 23 tutti i giorni dal 13 al 15 settembre, ha l'opportunità di conoscere da vicino anche la Fiat Grande Panda, la nuova Opel Frontera, l'Alfa Romeo Junior Veloce e le nuove Peugeot 5008 e Lancia Ypsilon.

Il Salone di Torino è anche l'occasione per conoscere le novità in arrivo dalla Cina, come, ad esempio, la Voyah Courage o provare i modelli Tesla.

Voyah Courage 2024

Le auto storiche da non perdere

L'Automotoclub Storico Italiano, l’ente nazionale di riferimento per il settore che ha la sua sede proprio a Torino, patrocina l’evento ed è presente con uno spazio nella Piazzetta Reale dove espone dieci esemplari della Collezione ASI Bertone.

La Chevrolet Corvette Ramarro del 1984

Tra le rarità in mostra ricordiamo la Lamborghini Miura S del 1967, l'auto personale di Nuccio Bertone, la Chevrolet Corvette Ramarro del 1984, la Porsche Karisma del 1994, la Lancia Kayak del 1995 o l'Alfa Romeo Bella del 1999.