Il City Transformer è un veicolo elettrico di piccole dimensioni che punta a rivoluzionare la mobilità urbana. Realizzato da una start-up israeliana con sede a Tel-Aviv è stato presentato al Salone di Monaco e ha come caratteristica distintiva quella di poter variare la propria larghezza, a seconda delle esigenze di parcheggio o di comfort.

Il modello potrà essere preordinato a un prezzo di 12.500 euro, mentre sarà in messo vendita a listino a partire da 16mila euro. Le prestazioni consentono al mezzo di raggiungere i 90 km/h di velocità massima e di avere un’autonomia compresa tra i 120 e i 180 km/h di percorrenza in città.

L'auto che si rimpicciolisce

Il City Transformer si caratterizza per la presenza di due modalità di guida: City e Performance. La prima permette di restringere la larghezza del veicolo fino a 1 metro, particolarmente utile per le fasi di manovra e di parcheggio, mentre la seconda mantiene le dimensioni standard di 1,4 metri per una guida più confortevole.

Il veicolo è spinto da due motori elettrici da 7,5 kW che producono energia sufficiente per consentire alla piccola citycar di accelerare da 0 a 50 km/h in 5 secondi.

Si parcheggia come una moto

Le dimensioni estremamente compatte del veicolo, lungo 2,5 metri e con un passo di 1,8 metri, consentono di muoversi agilmente nei contesti urbani grazie al raggio di sterzata estremamente ridotto che permette all’auto di svoltare di 180 gradi in soli 8,5 metri.

Secondo l’azienda, la possibilità di ridurre la larghezza della carreggiata del veicolo durante il parcheggio potrà consentire ai conducenti di parcheggiare la citycar in spazi ristretti, paragonabili a quelli riservati alle moto.

ll City Transformer può essere caricato fino all'80% in soli 30 minuti ed è costruito con materiali sostenibili. La piccola citycar presentata al Salone di Monaco è disponibile nelle colorazioni Spacious White, Concrete Grey, Nimble Blue Metallic e Transformer Red.