L'elettrificazione della gamma Lotus va avanti. Dopo il SUV Emeya e la berlina Eletre (l'Emira sopravvivrà solo per pochi anni) è in arrivo una nuova sportiva che, stando ai piani, dovremmo vedere in veste definitiva nel 2027.

Tra pochissimo però, proprio domani 17 settembre, ne avremo un assaggio.

Si chiama Theory 1

Lotus ha condiviso sui social due video che mostrano in anteprima l'auto sportiva di nuova generazione che si chiama Theory 1. Per descriverla la casa britannica (attualmente di proprietà della holding cinese Geely Holding Group) usa parole come "analogica" e "naturale", con l'intento di ricordare i giorni di gloria che ha reso celebre il marchio che ha sede a Hethel in Inghilterra, in un’ex base aerea.

Da quello che possiamo vedere nel teaser, l'auto presenta sottilissime luci posteriori su entrambi i lati di un marchio "LOTUS" ben in mostra. La parte posteriore è in stile Kammback (noto anche come coda Kamm o coda K) ovvero scende verso il basso prima di essere tagliata bruscamente con una superficie verticale o quasi verticale. Con queste forme, al momento, non sembra somigliare molto ad una Emeya o ad una Eletre.

Quando arriverà?

Il nome Theory 1 suggerisce che si tratta solo di una concept car che anticipa, appunto, la nuova coupé Lotus prevista per il 2027, con il nome in codice di Type 135. Tuttavia, c'è chi sostiene che il suo debutto potrebbe slittare a causa di problemi legati alla tecnologia delle batterie.

Stando sempre alle prime indiscrezioni, quest'auto sportiva elettrica (che sfiderebbe modelli come Porsche Boxster / Cayman EV) avrebbe una potenza di oltre 400 CV nella versione base e fino a 872 CV nella variante a doppio motore, con un prezzo di partenza inferiore ai 90mila euro. Sostituirebbe le Elise ed Emira nella gamma e utilizzerebbe la piattaforma Lotus LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture).

Per sapere se questa Lotus elettrica si realizzerà davvero dobbiamo comunque aspettare, intanto continuate a seguirci. Appuntamento a domani per saperne di più.