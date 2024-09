Il mercato dell'auto in Europa continua a perdere. Dopo una prima metà dell'anno abbastanza buona (il semestre gennaio-giugno 2024 si è chiuso con una crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2023), le immatricolazioni nell'Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) hanno fatto registrare in agosto un calo del 16,5% rispetto ad agosto 2023. Il dato, se paragonato al livello precedente la crisi innescata dalla pandemia, ammonta addirittura al 29,6%.

Se poi si considera la sola Unione Europea, cioè l’Europa Occidentale senza il Regno Unito, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, la situazione è peggiore: -18,3% sull’agosto 2023 e -32,2% sull’agosto 2019. La causa principale del crollo è da ricercarsi nella crisi dell’auto elettrica, che è riuscita a crescere solo nel Regno Unito.

Tra i gruppi auto va comunque segnalata la buona performance di Volvo (+36,7%) che, nonostante la crisi dell'elettrico, ad agosto è andata contro corrente con la EX30.

Le quote di mercato per alimentazione

Ad agosto nell'Europa Occidentale le immatricolazioni di auto elettriche sono crollate del 36%, mentre considerando solo l’Unione Europea la contrazione è stata del 43,9% con cali del 68,8% in Germania, del 40,9% in Italia, del 33,1% in Francia e del 24,8% in Spagna, mentre il Regno Unito ha archiviato il mese in positivo (+10,8%) grazie ai forti sconti praticati dai concessionari per smaltire le giacenze di auto elettriche invendute.

L'altro calo più significativo, sempre considerando l'Europa Occidentale (UE+EFTA+UK), riguarda le auto diesel, che hanno perso il 26,3%; a seguire le ibride plug-in con un -22,1% e quelle a benzina -17,7%. Le uniche che continuano ad andare bene sono le ibride (+8,3%).

Chi è salito e chi è sceso

Di seguito riportiamo in dettaglio gli equilibri tra i principali gruppi automobilistici ad agosto nell'area UE+EFTA+UK. Volvo, come anticipato, è andata contro corrente, soprattutto grazie alla EX30; positiva anche Honda (+20,6%).